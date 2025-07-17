Посадовця Міноборони викрили на розкраданні бюджетних коштів на ремонті БТР

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Служба безпеки України та Національна поліція викрили посадовця Міністерства оборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція за сприяння Міністра оборони України викрили зловмисників, які привласнили державні кошти, що призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ. Тільки за одним із задокументованих епізодів сума вкрадених асигнувань становила 5,4 млн грн", – сказано в повідомленні.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України.

За інформацією СБУ, до схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. За укладеною угодою, підрядники зобов’язувалися відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті.

"За матеріалами справи, військовий посадовець мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки. Утім, він заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише "поверхневі косметичні" роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування", – зазначили в повідомленні.

У СБУ підкреслили, що попри недоліки, чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників. Ініційована правоохоронцями судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів.

Зараз посадовець МОУ підозрюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішується питання додаткової кваліфікації його злочинів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.