Компанія STG представила пончо, яке маскує українських військових від ворожих тепловізорів

Компанія STG представила індивідуальний маскувальний комплект (пончо) для додаткового маскування військових від тепловізійних засобів спостереження противника на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025.

Робота пончо заснована на параметрах технології "Стелс". Технологія дозволяє знизити ймовірність виявлення військових в інфрачервоному діапазоні та ефективно працює на відстані від 100 метрів.

Тепловізійне пончо здатне приховувати або маскувати тепловий слід людини у лісосмузі з відстані від 100 м та на відкритій місцевості з відстані від 250 м. Для порівняння у США подібний засіб вважається успішним, якщо надає маскувальні властивості з 400 м.

Матеріал виробу має низькі емісійні властивості, тобто рівень випромінювання теплової енергії. Для цього у пончо є спеціальні прикриті отвори, які поступово випускають тепло, що робить військового малопомітним для ворожих тепловізійних детекторів.

Пончо також має високу рефлективність, що дозволяє сигналу від тепловізорів відбиватися від тканини і повертатися назад. Це розмиває пончо на фоні навколишнього середовища.

Тестування тепловізійних пончо різних виробників з дрона Mavic 3T у режимі тепловізора "білий-гарячий" з висоти 250 м. Два вироби STG крайні ліворуч STG

За словами розробника, розроблене командою STG пончо не втрачає маскувальні властивості протягом двох годин, що підтверджено під час тестування в підрозділах у польових умовах. Після двох годин, для відновлення його характеристик, виріб необхідно тимчасово зняти та розкласти поруч, щоб він набрав температуру оточуючого середовища. Час на відновлення залежить від погодних умов, але не перевищує 10 хвилин.

"Для виробництва пончо ми використовуємо поліамід з вкрапленнями срібла. Срібло має найнижчий показник випромінювальної здатності серед усіх матеріалів і найвищий показник відбивної здатності. Це робить його ідеальним матеріалом для теплового маскування. Сировину для виробництва ми замовляємо на фабриках наших партнерів, самі його доробляємо, фарбуємо, допрацьовуємо, а потім відшиваємо", – розповідає журналісту "Оборонки" один із розробників виробу Ігор Терехов.

Вигляд тепловізійних пончо з дрона Mavic 3T у режимі тепловізора "чорний-гарячий". Помітна різниця з групою військових на передньому плані у звичайному спорядженні STG

За словами розробників, зазвичай вітчизняні виробники маскувальних пончо сьогодні використовують більш дешеві матеріали, що впливає на ефективність маскування та довговічність виробу. Наприклад, часто використовують алюмінієві чи мідно-нікелеві металізовані тканини.

Недоліки таких технологій полягають у тому, що подібні матеріали після звичайного прання швидко втрачають свої технічні характеристики. Матеріал втрачає рівномірне покриття, тож утворюються місця або «плями», які частково пропускають тепло і стають помітними в тепловізори.

Якщо говорити про мідно-нікелеві металізовані тканини, то вони мають недоліки у біосумісності з людською шкірою. Після тривалого контакту зі шкірою під час використання подібних виробів, на ній можуть виникати подразнення у вигляді алергічних реакцій на окислення.

"Наш виріб можна прати в пральній машині, у звичайному режимі, без агресивних миючих засобів. Разом з державними лабораторіями ми проводили тестування матеріалів, які використовують при виготовленні пончо, прасували більше ніж 20 циклів, а потім знову робили випробування та аналізували. Наша компанія отримала відповідні протоколи, що навіть після 20 циклів прання, виріб не втрачає свої маскувальні властивості", – зазначає представник компанії.

STG

Команда STG виготовили пончо згідно з Технічною специфікацією, розробленою Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення Міноборони. Воно пройшло всі необхідні військово-дослідні випробування у ЗСУ, випробування в польових умовах в Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та широкий цикл тестувань в підрозділах Національної гвардії та Національної поліції України.

"Ми довго вивчали технології різних іноземних компаній, які представленні на міжнародному ринку. Паралельно працювали над своєю технологією, проводили постійні тести та випробування. Ми створювали маскувальне пончо на замовлення та у відповідності до вимог Міноборони і не мали на меті постачати їх у роздріб. Зараз ми готові до поставок наших виробів державному замовнику", – підкреслює представник STG Defence.

Нагадаємо, виставка на Defense Tech Valley 2025 стала місцем демонстрації сотень українських defense tech проєктів. Наприклад, компанія Logics7 представила новий віртуальний тренажер для навчання військових збивати FPV-дрони з дробовика.