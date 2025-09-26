Польща зацікавлена у продукції "Української бронетехніки" – гендиректор компанії

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Польща проявляє високу зацікавленість до продукції "Української бронетехніки" та розглядає можливості посилення власної армії сучасними системами. Про це заявив генеральний директор виробника Владислав Бельбас.

За інформацією компанії, "Українська бронетехніка" представила свою продукцію на навчаннях військ територіальної оборони Польщі "Вогняна Буря", які тривають на полігоні Нові Дебі.

"В рамках військових навчань підрозділів територіальної оборони у Польщі наша компанія продемонструвала можливості НРК Protector та безпілотного авіаційного комплексу UB60D. Ця демонстрація – перший крок до впровадження для подальшого застосування цієї продукції польськими військовими", – розповів Владислав Бельбас.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Продукція "Української бронетехніки" на навчаннях "Вогняна Буря"

"Українська бронетехніка"

Водночас гендиректор українського виробника додав, що участь "Української бронетехніки" у міжнародних навчаннях демонструє не лише рівень розвитку українських оборонних технологій, а й їхню роль у зміцненні безпеки партнерів України, зокрема Польщі, а також у підтримці колективної безпеки ЄС та НАТО

Protector – сучасна дистанційно керована платформа, яка адаптується до різних завдань: від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених.

Безпілотний авіаційний комплекс UB60D – високоточний засіб ураження живої сили та легкої бронетехніки з повітря. Дрон поєднує бойову частину та систему управління в єдину платформу.

Нагадаємо, нещодавно "Українська бронетехніка" оголосила про запуск серійного виробництва безпілотного авіаційного комплексу UB60D. У липні виробник оголосив, що новий ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D з унікальною бойовою частиною допустили до експлуатації в Силах оборони України.