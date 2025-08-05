Польща може завершити передачу винищувачів МіГ-29 Україні до кінця року

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Польща може передати Україні решту винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, до кінця поточного року. Про це агентству "Укрінформ" повідомив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич, коментуючи перекидання німецьких винищувачів для патрулювання польського повітряного простору та східного флангу НАТО.

"Справа передачі цих МіГів має бути завершена. Думаю, що це станеться ще в цьому році", - заявив Януш Онишкевич.

Він наголосив, що ці літаки дуже необхідні Україні для протидії російським крилатим ракетам та дронам.

Раніше у МЗС Польщі зазначали, що передача МіГ-29 Україні залежатиме від того, коли партнери нададуть заміну цим літакам. Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич наголошував, що цей процес відбуватиметься поетапно, щойно будуть "заповнені прогалини" в оборонних спроможностях Польщі.

У 2023 році Польща вже передала Україні частину своїх МіГ-29. Згідно з офіційними даними, загалом передано 14 таких машин.

До слова, Україна наразі обговорює з Польщею кредит на 120 млн євро для придбання польської зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зауважив, що польське озброєння, зокрема ПЗРК Piorun та САУ Krab, є ефективним та перевіреним на полі бою. З огляду на це наша країна готова купувати такого роду озброєння.