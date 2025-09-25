Польща хоче дозволити армії збивати російські дрони над Україною, не узгоджуючи це з НАТО та ЄС

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Польщі планують змінити законодавство, щоб дати армії можливість самостійно збивати російські дрони над Україною, не очікуючи схвалення від НАТО чи ЄС. Про це повідомляє ресурс "Слово і діло" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Законопроєкт про це Міністерство оборони Польщі подало ще у червні, його мають намір розглянути у пришвидшеному порядку.

Зазначається, що актуальна версія закону дозволяє президенту Польщі ухвалювати рішення про закордонні місії за запитом уряду у випадках війни, миротворчих операцій, боротьби з тероризмом чи евакуацій. Але у 2022 році урядом були внесені зміни, які вимагали від країни отримувати попередню згоду НАТО, ЄС та країни, на території якої мали діяти польські сили.

Ці зміни розкритикували у комісії з розслідування російського впливу на тлі нападу на Україну. Там заявили, що таке рішення позбавило Варшаву права самостійно реагувати на загрози від дронів, які перетинають кордон з боку України чи Білорусі.

"Сьогодні ми обговорюємо стратегію використання наших повітряних сил та засобів протиповітряної оборони над Україною та Білоруссю для збивання російських літаків, безпілотників та ракет, які ще не перетнули польський кордон. Тим часом досі існує нормативний акт, який забороняє нашій владі самостійно приймати таке рішення. Це потрібно швидко змінити, якщо тільки хтось не хоче, щоб так залишалося, і наші засоби захисту не були максимально ефективними", – сказав "Gazeta Wyborcza" експерт, який брав участь у підготовці звіту про російський вплив.

Таким чином, нинішній уряд Польщі схиляється до більш рішучих дій та хоче скасувати ці обмеження.

