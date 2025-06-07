Наземні роботи полку К-2 за чотири дні успішно евакуювали чотирьох поранених військових

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20-й окремий полк безпілотних систем К-2, який очолює підполковник Кирило Верес, показав нове відео, яке висвітлює застосування наземних роботизованих систем у порятунку військових. Кирило Верес розповів у відео, що роботизовані наземні платформи його полку за чотири дні успішно евакуювали чотирьох поранених солдатів.

"Незабаром ви станете свідками змін, які істотно збільшать шанси звичайного піхотинця на виживання. Я кажу зараз не за наш підрозділ, а за всі підрозділи Сил Оборони. Адже робота К-2 – працювати в інтересах суміжних бригад, та рятувати життя їхніх людей на землі", - сказав командир полку К-2, підполковник Кирило Верес

Він додав, що після успішного використання безпілотників у повітрі та на морі, військові переходять до автоматизації наземних операцій.

Один з успішних прикладів евакуації пораненого наземним дроном відбувся в 13-ій бригаді НГУ "Хартія". В цій бригаді провели успішну евакуацію пораненого на наземному роботизованому комплексі "Тарган". Дрон зміг доставити пораненого до групи евакуації маршрутом довжиною в 12 км.

"Хартієць, який потребував медичної допомоги, був завантажений на наземний роботизований комплекс та успішно доставлений до групи евакуації, звідки його доставили до лікарів", – зауважили в бригаді.

Це ще один доказ того, що застосування наземних роботизованих комплексів стає все більш поширеним в евакуації поранених військовослужбовців. Більше інформації про використання сухопутних дронів у "Хартії", в тому числі для евакуації військових, можна дізнатись в окремій статті "Оборонки".