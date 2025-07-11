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Північна Корея забезпечує росії до 40% боєприпасів – Буданов

Північна Корея забезпечує росії до 40% боєприпасів – Буданов
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Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
11 липня, 16:31
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Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється. Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg News.

За його словами, режим Кім Чен Ина також постачає до рф іншу зброю, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи. В обмін на це росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи пом'якшити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

Начальник ГУР МО також додає, що Північна Корея має величезні запаси, а виробництво триває цілодобово.

Як відомо, росія посилила військові зв'язки з Північною Кореєю після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство у червні минулого року. Північна Корея направила тисячі військових, щоб допомогти москві витіснити українські війська з територій у Курській області.

Кім Чен Ин пообіцяв підтримати росію у війні, і західні розвідки оцінюють, що Пхеньян надіслав мільйони артилерійських снарядів російській армії.

Зброя Ракети Росія Північна Корея Боєприпаси
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