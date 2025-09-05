Українська правда   /   Межа
Південна Корея прагне навчити кожного військового керувати безпілотником

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
5 вересня, 13:36
Південна Корея анонсувала масштабну ініціативу, спрямовану на те, щоб кожен військовий навчився керувати дронами. Про це пише Defence Blog.

Ці зусилля спрямовані на інтеграцію безпілотних систем у всі армійські підрозділи, що зробить навички польотів на дронах стандартною частиною військового вишколу. Міністерство національної оборони вже представило програму "500 000 Drone Warriors", а міністр оборони Ан Кю Бек оголосив, що всі призовники отримають практичний досвід роботи з дронами під час служби.

"Завдяки зусиллям з навчання 500 000 пілотів дронів ми повинні зміцнити військові можливості експлуатації дронів та створити основу для кожного військового, щоб він міг зробити свій внесок у галузь після звільнення зі служби, – сказав він. 

На фінансування проєкту на наступний рік виділено 14,7 млн доларів США. На 13,7 млн доларів США планується придбати понад 11 000 недорогих одноразових дронів для навчальних цілей, які будуть виготовлені в Південній Кореї. Їх планують розподілити по всій армії таким чином, щоб кожен загін мав принаймні один дрон для навчання.

Ще 1 млн доларів США планується витратити на підготовку інструкторів. А незалучені приміщення на військових базах перетворять на тренувальні зони. Це дасть військовим можливість навчатися та відпрацьовувати навички польотів у своїх гарнізонах.

Окремо зазначається, що 36-ту піхотну дивізію армії США було визначено головним підрозділом програми. Вона випробовуватиме комерційні дрони в умовах, що нагадують бойові, та буде надавати військовим практичний досвід роботи з найновішими безпілотними системами. Крім того, дивізія допоможе розробити нову тактику та доктрину для операцій з використанням дронів та боротьби з ними.

Це вже не перша ініціатива Південної Кореї в плані безпеки. Раніше стало відомо, що країна розробляє гіперзвукову балістичну ракету для винищувача KF-21.

