Piranha Tech розробила новий модульний комплекс РЕБ для боротьби з "Мавіками" та FPV-дронами

Новий модульний комплекс радіоелектронної боротьби DF-M для боротьби з безпілотниками типу Mavic та FPV-дронами представлено у Львові під час форуму "Cпільні підприємства, спільна оборона" від асоціації "Технологічні сили України". Розробником комплексу є українська компанія Piranha Tech.

Принцип модульності нового комплексу дає можливість підбирати різні блоки генерації завад саме під ті діапазони частот, на яких літає ворог на конкретній ділянці фронту. DF-M може комбінувати різні антени, як спрямовані з різним кутом повороту, так і кругові, які створюють "купол захисту" над об'єктом.

Розробником передбачене розгортання комплексу на будь-якій платформі – від стаціонарної триноги на будівлях та позиціях до встановлення на пікапи та бронетехніку.

Варіант комплексу з купольними антенами для встановлення на автомобільну та броньовану техніку Piranha Tech

Система дозволяє перекрити 1,5 км направленою антеною проти ворожих коптерів типу Mavic та Autel, які несуть "скиди" і полюють на українських військових. Дальність у півтора кілометра дозволяє встановлювати комплекс за кілометр від позиції. Або ж можна поставити вненаправлену антену, яка створює "купол" на відстань від 100 метрів.

"Якщо Mavic "слабкий", тобто не має досконалих військових прошивок і пультів, то ця система закриває небо на 3 км", – зазначив у розмові з журналістом "Оборонки" заступник директора компанії Piranha Tech Анатолій Храпчинський.

Модульний комплекс РЕБ DF-M під час виставки на форумі "Cпільні підприємства, спільна оборона" Технологічні сили України

Діапазон роботи комплексу може бути від 100 до 7 000 МГц в залежності від потреби військового та встановленого блоку. Модульна система дозволяє прямо на позиції замінювати різні блоки та антени. Наприклад, замість направлених ставити купольні. Таким чином підрозділ, який використовує комплекс, не повинен купувати різні за призначенням системи РЕБ, а просто замовляє змінні модулі до вже наявного пристрою.

"DF-M – це фактично конструктор, який можна зібрати під конкретні вимоги. Родзинка нашого підходу під час розробки – уніфікація й програмне забезпечення, яке при інтеграції з РЛС чи РЕР може автоматично працювати по цілі, створювати сектори завад і керувати кількома системами одночасно", – розповів Храпчинський.

Модульний комплекс РЕБ DF-M під час виставки на форумі "Cпільні підприємства, спільна оборона" Технологічні сили України

Храпчинський зазначає, що у комплексі передбачена можливість віддаленого управління та контролю за роботою комплексу з будь-якої точки світу за умови наявності захищеного каналу зв’язку.

Елемент комплексу РЕБ з направленою антеною Piranha Tech

Наразі виробничі потужності Piranha Tech дозволяють виготовляти 500 таких систем на місяць. Вартість одного комплексу для боротьби з цілями типу Mavic складає 1 млн гривень.

"Програмну частину комплексу ми розробляли з перспективою на можливі зміни та доопрацювання ворогом деяких технічних характеристик своїх дронів. (...) Крім того, незначні зміни, які відбуваються зі сторони виробників Mavic та Autel, легко регулюються", – резюмує представник Piranha Tech.

Нагадаємо, раніше "Оборонка" писала, що у Львові на форумі "Cпільні підприємства, спільна оборона" було представлено новий український дрон-бомбер JET MAX з вісьмома підвісами для боєприпасів.