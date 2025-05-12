"Переліт до 500 метрів": на фронті знову помітили проблемні 120-мм міни

Військові на одному з найгарячіших напрямків отримали мінометні постріли з неякісними метальними пороховими зарядами, пише член Громадської антикорупційної ради Міноборони (ГАР МОУ) Віктор Біщук.

"В пострілах є така комплектуюча, як порохи. Так от, до цих порохів є великі питання. Порохи, або пакети метального заряду – напишу так, щоб не забанили – "вкрай низької якості". Цитую хлопців: "Під час пострілу і коригування міна себе веде неконтрольовано (переліт, недоліт). На однакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Пороха розпаковувались перед стрільбою", – зазначив він.

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Віктор Біщук

Біщук додав, що з такою похибкою – це стрільба впусту, що особливо погано в умовах наступу ворога на цій ділянці фронту.

Зазначимо, що міни калібру 120-мм не вперше опиняються в центрі скандалу. Минулого року одне з державних оборонних підприємств відвантажило військовим десятки тисяч мін з неякісними комплектуючими, а також зірвало терміни постачання боєприпасів за контрактом із Міноборони. Мінстратегпром відзвітував про заміну всіх бракованих мін, а керівництво заводу затримала СБУ.

А на початку травня з’явились фото невідомих неякісних 120-мм мінометних мін. Мінстратегпром та "Укроборонпром" повідомили, що зображені міни не українського виробництва, тож йдеться або про браковану імпортну продукцію, або військову допомогу від партнерів.