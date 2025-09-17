Ворог тестує перехоплювачі дронів на базі ПЗРК, надруковані на 3D-принтері

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У росії розпочали випробування нової системи боротьби з безпілотниками, яка поєднує в собі систему наведення та від першої особи (FPV) з ракетним двигуном. Про це пише Defence Blog.

Новинку розробила група "Вектор". Фактично, це одноразовий дрон-перехоплювач з ручним керуванням, який запускається за допомогою пускової труби та твердопаливного прискорювача.

Після запуску оператори використовують окуляри, щоб направляти ракетоподібний безпілотник до БПЛА під час польоту. Зброя розроблена, щоб скоротити розрив між традиційними системами "земля-повітря" та подолати потребу в гнучких, недорогих рішеннях на фронті.

Сама пускова труба виготовлена за допомогою технології 3D-друку. Її можна повторно перезаряжати.

Пускова труба для перехоплювача та ракета

Ракета-перехоплювач має модульну конструкцію, вона також надрукована на 3D-принтері. Спереду розташована FPV-камера та антена, а в задній частині встановлений знімний твердопаливний прискорювач. Загальна форма є аеродинамічною та нагадує невелику ракету.

Після запуску дрон із ракетним двигуном переходить у режим керованого польоту, що дозволяє оператору візуально відстежувати дрони, які він хоче уразити, в режимі реального часу. Ця система ручного наведення дає оператору прямий контроль під час перехоплення, а також дозволяє йому не покладатися на GPS чи інші системи.

Новинка, як зазначає видання, ще не поступила на озброєння.

Раніше повідомлялось, що у Чехії представили дрон-перехоплювач JWI-4000, здатний знищувати "Шахеди". Цей безпілотник може злітати вертикально.