Пентагон готується обрати виробника нового винищувача для ВМС США

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
8 жовтня, 09:57
Міністерство війни США найближчим часом планує визначити компанію, яка розроблятиме новий палубний винищувач F/A-XX для Військово-морських сил країни. Про це агентству Reuters повідомили двоє осіб, обізнаних із перебігом процесу, та один урядовий представник.

У конкурсі беруть участь компанії Boeing та Northrop Grumman. Новий літак має замінити F/A-18E/F Super Hornet, який перебуває на озброєнні з 1990-х років. Очікується, що перші серійні зразки F/A-XX надійдуть до флоту у 2030-х роках, а Super Hornet залишатиметься в експлуатації до 2040-х.

F/A-18E/F Super Hornet — це багатоцільовий палубний винищувач ВМС США, розроблений компанією Boeing як модернізована версія F/A-18 Hornet. Він більший та важчий за попередника, має збільшену дальність польоту та бойове навантаження завдяки більшим крилам, додатковим внутрішнім паливним бакам, а також покращеній авіоніці.

Літак виробляється у двох основних версіях: F/A-18E (одномісний) та F/A-18F (двомісний). Super Hornet виконує повний спектр завдань, включаючи повітряний бій, супровід, безпосередню авіаційну підтримку, придушення ППО противника та розвідку.

Американський винищувач F/A-18F Super Hornet
Американський винищувач F/A-18F Super Hornet

Повідомляється, що F/A-XX має отримати покращені характеристики: новітні технології малопомітності, покращену дальність польоту, підвищену автономність, інтеграцію з безпілотними бойовими літаками та системами протиповітряної оборони флоту США.

Стверджується, що міністр війни США Піт Гегсет 3 жовтня затвердив початок відбору. Джерела повідомляють, що ВМС США можуть оголосити переможця цього конкурсу вже цього тижня, однак зазначається, що раніше проєкт вже зіштовхувався з затримками початку будівництва і нові труднощі з цим не виключені.

Кількість запланованих літаків і вартість контракту залишаються засекреченими, однак за масштабами програма може бути співставною з F-35, який коштував десятки мільярдів американських доларів.

