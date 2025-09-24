Оператори з розмінування тепер можуть отримати сертифікацію онлайн у "Дії"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Сертифікація операторів протимінної діяльності відтепер доступна на порталі "Дія". Тут можна пройти всі її етапи – від подання заявки до підписання договорів у цифровому форматі. Про це йдеться в повідомленні сервісу державних послуг.

"Зараз в Україні працює 125 операторів із розмінування – і ми усуваємо для них бюрократичні бар'єри. Реформували процес сертифікації: замість поїздок до одного з чотирьох органів сертифікації по всій країні та купи паперів – онлайн-заявка. Прозоро та швидко подавайте документи, відстежуйте статус заявки та отримуйте рішення в кабінеті оператора на порталі "Дія", – сказано в повідомленні.

Стверджується, що в кабінеті оператора на порталі "Дія" спеціалісти отримують або продовжують дію сертифіката, розширюють сферу діяльності чи проходять моніторинг. Увесь цикл діяльності оператора з розмінування – тут.

Як отримати сертифікат оператора?

- авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП посадової особи;

- оберіть потрібну послугу – Сертифікація оператора протимінної діяльності;

- оберіть первинну чи повторну сертифікацію, розширення сфери діяльності чи іншу потрібну дію;

- заповніть онлайн-заявку та завантажте необхідні документи;

- підпишіть все за допомогою КЕП;

- відстежуйте статус у особистому кабінеті оператора.

