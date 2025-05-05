Оновлений розвідувальний дрон "Фурія" отримає нічну оптику та літатиме на 100 км

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська компанія "Атлон Авіа" продемонструвала модернізовану версію розвідувального дрона "Фурія". Представник виробника розповів про можливості БпЛА під час Defense Tech Era 2025, повідомляє "Мілітарний".

"Фурія-2" може перебувати в повітрі до 5 годин. Щодо дальності його польоту, то зараз йдеться про 70 км. Але компанія працює над тим, щоб збільшити цей показник до 100 км. Це більше порівняно з маленькою "Фурією", тривалість польоту якої становить до 3 год, а радіус дії – до 50 км.

"Літак буде обладнаний двосенсорною камерою – денною і нічною. Також буде варіант чисто нічної камери, яка дасть можливість дуже класно працювати вночі військовим", – розповіли в "Атлон Авіа".

У компанії також додали, що не зніматимуть з виробництва попередню "Фурію" – вона залишиться в артилеристів.

"Тим паче ми зараз проводимо роботи над модернізацією також маленької "Фурії", збільшуємо її час в повітрі до 4 годин, покращуємо відеозв'язок. А велика "Фурія" – будемо розглядати застосування і в інших військах", – додали в "Атлон Авіа".

Тут також уточнили, що наразі "Фурія-2" проходить заводські випробування. Цього року компанія планує поставляти новий дрон в серію.

"У нас дуже розвинуте виробництво, відточене на першому літаку, і ми готові до масштабування дуже швидкого. Плануємо виробляти не менше великих літаків, ніж маленької "Фурії", – сказали в "Атлон Авіа".

У компанії акцентували, що в новому виробі є багато рішень українських компаній.

"По електроніці, по зв'язку використовуємо українські модулі, також розглядаємо двигуни українського виробництва, так як від закордонних виробників треба потихеньку відходити, всі розуміють, треба робити акцент на українського виробництва", – розповіли в "Атлон Авіа".

Водночас в "Атлон Авіа" представили безпілотний ударний комплекс ST-35 "Грім" та мультикоптер ST-1200. Ці проєкти перебувають в розробці.

За інформацією на сайті компанії, безпілотний авіаційний комплекс "Фурія" розроблений і виробляється з 2014 року. Відтоді вироблено понад 100 комплексів у різних модифікаціях.

До складу комплексу входить три безпілотні літальні апарати, три денні модулі корисного навантаження, а також два нічні модулі корисного навантаження, оснащені телевізійними камерами.