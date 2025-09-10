Окупанти почали використовувати костюми "Морок", невидимі для тепловізорів

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Фахівець зі зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив відео, на якому показано використання російськими окупантами антитепловізійного костюма під назвою "Морок".

За даними ворога, екіпірування призначене для маскування від тепловізорів та приладів нічного бачення.

Костюм має двошарову конструкцію з повітряним прошарком, що запобігає перегріванню навіть після тривалого носіння. Принцип роботи полягає у відведенні теплого повітря вгору та надходженні холодного між шарами. За твердженням розробників, така схема запатентована та вже пройшла практичні випробування.

Повідомляється, що вага костюма становить близько 4 кг і він більше підходить для прихованого спостереження або оборонних дій, ніж для штурмових операцій.

До слова, раніше в Україні представили пончо для маскування військових від тепловізорів. Його презентувала компанія STG DEFENCE. Основна задача виробу полягає у "розмиванні" силуету людини на загальному фоні.