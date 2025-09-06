Британсько-український стартап Offset Labs залучив понад $1 млн на розробку оборонних ШІ-моделей

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Британсько-український стартап Offset Labs, заснований у 2024 році трьома українськими інженерами, отримав понад $1 млн інвестицій для створення спеціалізованих моделей штучного інтелекту для оборонної сфери. Про це повідомляє Defender Media.

Перші $330 тис. компанія залучила від ангельських інвесторів у 2024 році, тоді як нещодавно був завершений pre-seed раунд на $700 тис., у якому взяли участь британський фонд Archangel Ventures, Amadeus Capital Partners та Seven Capital. Лід-інвестором виступив Archangel Ventures.

Offset Labs спеціалізується на розробці ШІ-рішень для обробки сигналів і голосу в оперативних умовах. Основними замовниками мають стати країни НАТО та їхні союзники. Штаб-квартира стартапу розташована в Лондоні, а частина команди працює в Києві.

Засновники компанії — Борис Надикто (CEO, колишній AI Scientist в Amazon і Twitch), Денис Будник (досвід роботи у Volkswagen Group) та Андрій Яковина (працював в EPAM Systems та Itemis).

Інвестиції планують спрямувати на розширення команди та дослідницько-розробницькі роботи. Представники Archangel Ventures відзначили, що стартап вирішує конкретні потреби європейської оборонної галузі за допомогою технологій, здатних забезпечити військову перевагу.

В Amadeus Capital Partners додали, що Offset Labs швидко створює спеціалізовані ШІ-рішення, що відповідають вимогам сучасної геополітичної ситуації.