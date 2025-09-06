Британсько-український стартап Offset Labs залучив понад $1 млн на розробку оборонних ШІ-моделей

Британсько-український стартап Offset Labs, заснований у 2024 році трьома українськими інженерами, отримав понад $1 млн інвестицій для створення спеціалізованих моделей штучного інтелекту для оборонної сфери. Про це повідомляє Defender Media.
Перші $330 тис. компанія залучила від ангельських інвесторів у 2024 році, тоді як нещодавно був завершений pre-seed раунд на $700 тис., у якому взяли участь британський фонд Archangel Ventures, Amadeus Capital Partners та Seven Capital. Лід-інвестором виступив Archangel Ventures.
Offset Labs спеціалізується на розробці ШІ-рішень для обробки сигналів і голосу в оперативних умовах. Основними замовниками мають стати країни НАТО та їхні союзники. Штаб-квартира стартапу розташована в Лондоні, а частина команди працює в Києві.
Засновники компанії — Борис Надикто (CEO, колишній AI Scientist в Amazon і Twitch), Денис Будник (досвід роботи у Volkswagen Group) та Андрій Яковина (працював в EPAM Systems та Itemis).
Інвестиції планують спрямувати на розширення команди та дослідницько-розробницькі роботи. Представники Archangel Ventures відзначили, що стартап вирішує конкретні потреби європейської оборонної галузі за допомогою технологій, здатних забезпечити військову перевагу.
В Amadeus Capital Partners додали, що Offset Labs швидко створює спеціалізовані ШІ-рішення, що відповідають вимогам сучасної геополітичної ситуації.
“Штучний інтелект – це можливість створити якісну перевагу в оборонній сфері і дати вільному світу шанс закріпити свою технологічну першість. Природа ШІ вимагає масштабування даних, талантів та інфраструктури. Саме тому існує Offset Labs — щоб об’єднати глибокі ШІ-інновації для оборонних замовників, забезпечивши лідерство Заходу в цій критичній сфері,” – заявив CEO Offset Labs Борис Надикто.