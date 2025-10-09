Військові тепер можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence військові тепер можуть оцінювати замовлені дрони та залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах. Про це йдеться в повідомленні Міноборони України.

В оборонному відомстві стверджують, що нова опція допоможе підрозділам робити більш обґрунтований вибір – рішення базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді.

"Кожен авторизований користувач може виставити оцінку за п’ятибальною шкалою – від 1 (незадовільно) до 5 (відмінно). У відгуках можна зазначати як переваги, так і недоліки дронів, особливості їхнього застосування у польових умовах, зручність експлуатації, якість збірки, стійкість до перешкод тощо", – пояснили в Міноборони.

Тут уточнили, що наразі бачити оцінки можуть лише військові. Надалі така можливість з'явиться і у виробників. Зазначається, що це допоможе їм напряму комунікувати зі споживачами та відповідати на коментарі бійців.

"Рейтингова система була додана за запитом військових, які першими брали участь у пілотному проекті. Загалом це лише перший крок із переліку пропозицій, які були отримані під час виїздів до бригад та опитувань військових", – додали в МОУ.

Нагадаємо, що DOT-Chain Defence – це новий сервіс Міноборони, який дає військовим змогу замовляти дрони напряму у виробника, не чекаючи численних погоджень від Генштабу та МОУ. За два місяці роботи підрозділи замовили майже 17 тис. дронів на суму приблизно 600 млн грн.

На початку жовтня стало відомо, що Агенція оборонних закупівель планує протягом шести місяців перенести 70% державних закупівель FPV-дронів, важких бомберів та розвідувальних БПЛА на систему DOT-Chain Defence.