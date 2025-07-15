Український розробник ШІ-систем для FPV-дронів залучив фінансування з ЄС, США та Канади

Заснована підприємцем Ярославом Ажнюком оборонна технологічна компанія "Четвертий Закон" (The Fourth Law / TFL) зі штаб-квартирою у Києві оголосила про перший раунд фінансування від групи венчурних фондів та ангельських інвесторів з ЄС, США та Канади.

Крім того, TFL вперше публічно розповіла про свої продукти. Один із них – це модуль автономності TFL-1. Він дає дронам можливості автономного дольоту на останньому відрізку шляху та польоту в круїз режимі. У компанії стверджують, що модуль спроєктовано так, щоб його можна було виробляти в обсягах сотень тисяч одиниць на місяць, а ціна дозволяла встановити його на кожен FPV-дрон.

Модуль автономності TFL-1: Донаведення і круїз "Четвертий Закон"

Також розробник постачає Лупиніс-10-TFL-1 – як БПЛА (окремий дрон), так і БпАК (безпілотний авіаційний комплекс), який складається зі ста 10-дюймових FPV-дронів з автономією TFL-1, наземної станції управління та допоміжного обладнання.

Лупиніс-10-TFL-1 з тепловізійною камерою Курбас-640 "Четвертий Закон"

"Ці дрони здатні вражати цілі на відстані до 30 кілометрів, несучи корисне навантаження 1 кг, а на менших відстанях – до 3,5 кг. Окрім платформи Лупиніс, TFL-1 інтегрований у дрони понад десятка великих виробників FPV. Компанія постачає БпАК Лупиніс-10-TFL-1 Силам Оборони та державним замовникам, а самі модулі та ліцензії TFL-1 можуть бути інтегровані та замовлені іншими виробниками БпАК", – зауважив розробник.

Продукти TFL пройшли процедуру кодифікації і використовуються підрозділами у Збройних Силах України.

У компанії кажуть, що ці перші продукти в рази збільшують успішність місій FPV-дронів, при цьому підвищуючи їхню вартість лише на 10-20%. Це стає можливим завдяки передачі управління дроном на останніх 500 м польоту бортовому комп'ютеру, який працює за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

У TFL пояснили, що такий підхід автономності "останньої милі" дозволяє подолати завади радіоелектронної боротьби, радіогоризонту та покращити ефективність пілота. Продукт уже успішно застосовується Силами Оборони України.

У "Четвертому Законі" також підкреслили, що за кілька років розробки та випробувань Збройними Силами розробнику вдалося створити багаторівневу систему штучного інтелекту, яка здатна визначати тип стаціонарної чи рухомої цілі та летіти точно в центр, попри різні перешкоди.

Зараз компанія вперше показала відео роботи своєї системи автономності. У своєму дописі у Facebook Ярослав Ажнюк пише, що це, можливо, " вперше у світі є публічне відео масового застосування ШІ для донаведення на FPV".

"Пілоти 58-ї окремої мотопіхотної бригади з березня 2025 використовують борти оснащені системою TFL-1, що за цей час показала свою ефективність на полі бою. Вона допомагає долати подавлення РЕБ, захоплювати та вражати ціль в складних умовах. Найбільш якісно демонструє переваги під час спеціальних місій. З нашого досвіду застосування – система, що дійсно працює", – зазначив командир 58 ОМПБр Збройних Сил України, полковник Руслан Шевчук.

"Четвертий Закон" виходить з того, що в наступному десятилітті автономні роботи трансформуватимуть індустрії, зокрема оборону, транспорт, сільське господарство, будівництво тощо.