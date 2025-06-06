У Силах оборони спостерігають дефіцит FPV-дронів – ВВС

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Українські військові повідомляють про значний дефіцит FPV-дронів, що критично впливає на можливість стримування російських наступальних операцій. Про це пише BBC Україна.

Видання нагадало слова командира Третьої штурмової бригади (зараз переформатовується у корпус) Андрія Білецького, який заявив, що за три місяці бригада не отримала жодного FPV-дрона.

Заява наробила галасу і після неї бригаді виділили необхідну кількість дронів. Але системну проблему це не розв'язало.

БПЛА називають основним засобом ураження для Сил оборони, який забезпечує знищення майже 80% цілей. Однак попри офіційні заяви чиновників про нарощування виробництва безпілотників до 10 млн одиниць, багато бригад змушені самостійно закуповувати техніку або покладатися на підтримку волонтерів.

На сьогодні майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в Силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами.

Командир 429-го окремого полку БПЛА капітан Юрій Федоренко (позивний "Ахіллес") пояснив, що приблизно третину безпілотників військові частини отримують напряму від держави, ще третина – це куплені за гроші, які зайшли на рахунок частини, і третина – дрони, отримані за рахунок підтримки українців.

Головне "просідання" цієї весни трапилась з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави.

Командир батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін розповів, що ще рік тому його підрозділ міг дозволити собі запускати до 100 FPV-дронів на день, проте зараз отримує лише 200–300 одиниць на місяць, хоча потреба в рази вища.

Волонтерка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська каже, що проблема виникла через зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Натомість АОЗ фактично заперечує "просідання" процесу закупівель БПЛА в поточному році. Станом на травень 2025 року агенція уклала держконтрактів на понад 2,3 млн FPV-дронів, що перевищує показники попередніх років у рази.

Видання також звертає увагу, що існує проблема вибірковості розподілу безпілотників між бригадами, що також загострює ситуацію.

Військові скаржаться не лише на нестачу дронів, а й на погіршення їхньої якості. Бійці змушені власноруч удосконалювати отримані FPV, а недостатня надійність оптоволоконних безпілотників ставить під загрозу операції на передовій.

На тлі цих проблем Росія змогла масштабувати виробництво FPV-дронів та ефективно впровадити нові технології, зокрема штучний інтелект в управлінні безпілотниками. Українське командування визнає виклики та заявляє про намір виправити ситуацію найближчим часом.

Недавно АОЗ оголосила, що станом на травень 2025-го уклала державних контрактів на 81% від доведеної потреби у безпілотних апаратах для ЗСУ.