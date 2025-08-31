В Криму Сили оборони уразили об'єкт ФСБ ракетами "Фламінго", – Мілітарний

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

30 серпня 2025 року українські Сили оборони завдали ракетного удару по російському об'єкту ФСБ поблизу Армянська в окупованому Криму. Як раніше повідомляло видання "Astra", для атаки були використані крилаті ракети "Нептун". Внаслідок удару, за попередньою інформацією, було пошкоджено шість катерів та один російський військовослужбовець загинув.

Однак, видання "Мілітарний" у військових колах з'ясувало, що об’єкт було уражено крилатими ракетами "Фламінго", а не "Нептун".

Це підтверджує нещодавнє відео запуску трьох ракет "Фламінго", яке з'явилось на телеграм-каналі "Николаевский Ваньок". Сам удар був завданий зранку 30 серпня, а відео з запусками ракет з’явилося в мережі сьогодні, 31 серпня.

Нові супутникові знімки сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтвердили ураження об'єкта: головна будівля застави знищена, зафіксовано пошкодження прилеглої території. Однак точний масштаб руйнувань оцінити складно через низьку роздільну здатність зображень.

Супутникові знімки об'єкта ФСБ до ураження ракетами "Фламінго" та після. Ліворуч знімок за 28 серпня, праворуч за 31 серпня 2025 року. Мілітарний

Ракета "Фламінго" має бойову частину масою 1150 кг, дальність польоту понад 3000 км, та максимальну швидкість 950 км/год. Вона також захищена від російських систем РЕБ.

"Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня цей показник планують збільшити до семи ракет в день. За словами президента Зеленського, випробування цієї ракети завершено успішно і її серійне виробництво стартує на початку наступного року.