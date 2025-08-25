Військові показали, як працює український наземний дрон PROTECTOR із запасом ходу до 400 км

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українські військові продемонстрували, як працює найбільший наземний роботизований комплекс PROTECTOR від компанії "Українська бронетехніка". Відповідне відео показала Армія TV.

У ролику видно, що новий НРК – це майже повноцінний автомобіль, однак без керма, педалей і водія. Замість цього він керується оператором віддалено. Створений на базі позашляховика, він може перевозити вантаж до 700 кілограмів і буксирувати причіп.

Фахівчиня з ведення проєктів з розробки безпілотних систем Анастасія Олещук розповіла про експеримент, під час якого PROTECTOR тягнув за собою причеп із тритонним автомобілем. Із цією задачею комплекс прекрасно впорався.

У багажному відділенні одночасно можна розмістити трьох лежачих поранених. У перспективі на НРК можуть встановлюватися й бойові модулі – наприклад, кулемети чи гранатомети.

Пульт керування Армія TV

Також новинка оснащена трьома видами зв’язку і двома антенами. Як зазначається, ліва антена – поки що муляж, однак в майбутньому це може змінитись.

"На даний момент ліва, це як муляж, але можемо в подальшому встановлювати сюди антенну, яка відповідає за якісь інші технології. Ми передбачили один з варіантів боротьби з РЕБом, це переключення між нашими трьома зв'язками, тобто на один, на інший, таким чином протистояти РЕБу", – пояснила Анастасія Олещук.

Права антена відповідає за підключення до пульта керування. Наголошується, що на пересічній місцевості дальність зв’язку становить 7 км, а на відкритій – до 12 км. На самому пульті всі органи керування наближені до звичайного автомобіля. На борту НРК є антена Starlink – це ще один із типів зв’язку.

PROTECTOR має дизельний 3-літровий двигун на 190 к. с., який забезпечує запас ходу в 400-500 км. Це суттєво більше, ніж в інших розробок. Швидкість НРК становить 45 км/год.

Крім того, на кузові НРК є червона кнопка, яка дозволяє моментально позбавити електрики всі системи дрона. На самому НРК встановлені денна та нічна камери.

Червона кнопка Армія TV

Зазначається, що серійне виробництво комплексу вже почалося, тому варто очікувати такі системи на фронті.

Раніше Міноборони кодифікувало PROTECTOR та допустило його до експлуатації у Силах оборони. Тоді стало відомо, що PROTECTOR отримав колеса за технологією RunFlat, які дозволять продовжувати рух навіть після пошкоджень.