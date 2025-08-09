Наземний дрон Змій-500 бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Наземний роботизований комплекс Змій-500, який використовується 13-ю бригадою НГУ "Хартія", успішно виконав подвійне завдання — доставку вантажу та евакуацію пораненого військовослужбовця. Операція була запланована заздалегідь і передбачала транспортування провізії, води та пального на піхотну позицію поблизу точки евакуації.

Після прибуття на передову дрон був оперативно розвантажений, щоб звільнити місце для пораненого. Військовослужбовець мав серйозне поранення ноги та перебував у стані середньої важкості. Основними труднощами стали розбиті польові дороги та загроза з боку ворожих безпілотників.

"Поранений піхотинець перебував у стані середньої важкості, з важким пораненням ноги. Основною складністю був складний і розбитий шлях до місця евакуації, а також постійна загроза з боку ворожих БпЛА. Незважаючи на це, дрону вдалося обережно та безпечно пройти по важких польових дорогах та доставити бійця до медеваку. Загальна тривалість маршруту становила 34 км", - йдеться у повідомленні бригади.

За словами учасників операції, навіть незначна затримка могла б призвести до фатальних наслідків. Завдяки злагодженим діям екіпажу та технічним можливостям дрона, пораненого вдалося врятувати.

Це не перший випадок, коли наземні дрони 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" евакуйовують поранених військових з передової. Нещодавно повідомлялось, що наземний логістичний дрон "Тор-800" НГУ "Хартія" врятував життя пораненому піхотинцю, подолавши важкопрохідну відстань до точки медевакуації у понад 13 км. Ще раніше з'явилась інформація, що "Хартія" успішно евакуювала пораненого бійця завдяки наземному роботу "Тарган" – він подолав відстань 12 км.