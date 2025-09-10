На передовій провели надскладний порятунок українського пораненого воїна з допомогою НРК

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" повідомила про складну, але успішну евакуацію пораненого військовослужбовця за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Інцидент стався на Донецькому напрямку, де боєць батальйону "Алькатрас" з позивним "Яник під час бойового завдання наступив на міну типу "пелюстка" та втратив частину стопи.

Після поранення його побратим з 2-го механізованого батальйону з позивним "Джекі Чан" надав першу допомогу та перемістив "Яника" до укриття. Через відсутність зв’язку з командуванням обидва бійці тимчасово вважалися зниклими безвісти. Однак їх все ж вдалося знайти і почалась організація порятунку пораненого.

Для евакуації було залучено наземний дрон підрозділу НРК "Alter Ego". Однак через перешкоди дрон не зміг дістатися до позиції, і "Яник" був змушений повзти на колінах до точки евакуації.

Коли боєць дістався до місця, наземний дрон почав його вивозити, однак через 300 метрів від позицій він підірвався. На щастя, сам "Яник" не постраждав під час вибуху.

Нового робота військовослужбовцям довелося чекати добу. Дрон приїхав, подолавши відстань у майже 15 км, і таки вивіз бійця до Костянтинівки, де його забрали медики. Як повідомив сам "Яник" після евакуації, НРК віз його близько 6 годин до місця порятунку. За його словами, без допомоги робота сам він не зміг би подолати весь шлях евакуації.

