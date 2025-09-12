Український Bufalo: на що здатен 4-тонний наземний дрон зі ШІ та дизельним двигуном

Роль наземних роботизованих систем в Україні поступово зростає. Роботів використовують для гуманітарного та військового розмінування, доставки боєприпасів, евакуації поранених, інженерних робіт на фронті та деяких специфічних військових задач. На ринку з'являються як невеликі робоплатформи з електричними двигунами, так і важкі дизельні моделі з широкою функціональністю.
Першим "важким" українським роботом став PROTECTOR від "Української бронетехніки". Але зараз інша команда розробників готує до презентації ще один НРК у цій ніші.
Мова про робота з назвою Bufalo. Його створила українська компанія, яка з міркувань безпеки поки не розкриває своєї назви. Проте "Оборонка" дізналася подробиці про наземний роботизований комплекс та змогла долучитися до його випробування.
Як працює український робот?
Дрон Bufalo можна налаштувати під різні задачі, але основне його призначення – логістика та гуманітарне розмінування.
Одна із заявлених переваг – дизельний двигун. Він дозволяє регулювати запас ходу без потреби постійно "змінювати батарейки". На комплекс встановлюють стільки баків, скільки потрібно замовнику, тож Bufalo може проїхати і 100, і 200 км.
"Раніше виробники робили ставку на електричних роботів, і на певних етапах війни це було перевагою. А зараз це стало недоліком: лінія фронту розтягнулася, і електричні дрони не здатні подолати таку відстань, щоб доставити на передову провізію та боєприпаси", – пояснює керівник компанії Владислав.
Ще одна перевага – захист. Bufalo витримує пряме влучання будь-якої кулі та непрямий артилерійський обстріл 152-мм снарядами, якщо ті падають в радіусі 100 м. Його корпус обшитий броньованою європейською сталлю, а колеса дозволяють рухатися після пошкоджень.
Bufalo
"Оборонка" / Олексій Климов
Система зв'язку працює віддалено. Йдеться одразу про дві доступні опції: Starlink та радіоканал. Супутниковий зв'язок з GPS-навігацією є захищеними від впливу ворожого РЕБ завдяки CRPA-антені.
"Щодо радіоканалу, то у нас є основний і буде ще резервний зв'язок. Якщо треба поїхати на велику дистанцію, а Starlink "задавлять" або Ілон Маск його відключить, ми піднімемо носій з ретранслятором. І проблем не буде", – каже Владислав.
Bufalo важить близько 4 тонн, рухається зі швидкістю до 20 км/год і завдяки низькому профілю залишається малопомітним. За словами розробника, його потужності вистачає, щоб не лише перевозити вантажі, а й витягувати застряглий транспорт. На полі бою це економить час і допомагає зберегти людей та техніку.
Bufalo
Фото виробника
Наземний дрон працює зі штучним інтелектом, яким забезпечується локальна навігація. Bufalo аналізує дані з встановлених на нього камер, "бачить" перешкоди на відстані до 15 метрів, пропонує безпечний маршрут і зупиняється у разі небезпеки. Водночас контроль залишається за оператором.
"Робот може захоплювати та супроводжувати ціль, але не ухвалюватиме рішення про знищення техніки чи людей. Я ніколи не дозволю йому прийняти рішення замість людини, тому що від цього залежить життя", – акцентує Владислав.
Як створювали дрон?
Ідея створити Bufalo з’явилася, коли Владислав працював в іншій оборонній компанії. На одній із презентацій до стенду із дроном виробника підійшов військовий і порадив випробувати його на бездоріжжі. Техніка не витримала: колесо відвалилося, дрон перевернувся. Цей випадок став поштовхом до змін.
"Військовий тоді сказав: "Це і є вся оцінка вашої техніки". Після того, як я залишив компанію – відкрив власний проєкт. Хотілося зробити те, що військовим реально допоможе", – згадує керівник компанії.
Випробування Bufalo
"Оборонка" / Олексій Климов
Спершу команда хотіла зробити НРК із кулеметом – щоб робот йшов попереду піхоти та зменшував ризики для людей. Але згодом вирішили: підхід має бути іншим. Тому звернулися до Генштабу ЗСУ по вимоги до дрону. А потім поїхали до підрозділів, щоб почути про їхні потреби.
"Один із військових захотів димові шашки для прикриття, другий – Starlink, третій – броньовані колеса, четвертий – щоб дно робота "зашили" бронею, він не зачіпляв міни та не підривався. Все це ми втілили в Bufalo", – розповідає Владислав.
Команда ухвалила рішення про запуск проєкту в січні 2025 року, а з березня по серпень тривали роботи зі створення розміновувача. У комплекті (в конфігурації розміновувача) – сам дрон із гідравлічною системою, мульчер для розмінування, пульт управління та лафет.
Bufalo
"Оборонка" / Олексій Климов
У компанії наголошують: їхній дрон – на 70% український. У ньому є вітчизняна електроніка та камери. Решта 30% – базові складові з країн Євросоюзу. Вартість Bufalo поки не розголошується.
Що планують додати у дрон?
Розробники бачать Bufalo не лише як розміновувач. У планах – зробити його багатофункціональним. Нинішня версія робота проходить тестування та адаптацію до реалій фронту, і кожен етап дає нові ідеї для вдосконалення.
Серед задумів – встановлення бойового модуля. Для цього проведуть консультації з військовими. Bufalo також може бути інженерним дроном. Гідравлічна система дозволяє причепити до нього різні інструменти – наприклад, ковш, яким дистанційно можна рити траншеї.
Ще один напрямок роботи – захист від РЕБ. Команда вже протестувала 11-канальну систему радіоподавлення, яка виявилася сумісною з Bufalo. Залишилося вибрати виробника й інтегрувати систему у дрон.
"Ми будуємо інфраструктурно простий дрон, щоб можна було "вийняти" одне керування та встановити інше. Ми зробили зрозумілі інтерфейси зв'язку. Задача виробника РЕБу дати нам конектор, який ми включимо в систему, і він автоматично запрацює", – зазначає керівник компанії.
Bufalo
"Оборонка" / Олексій Климов
Попереду у розробників офіційна презентація Bufalo та його кодифікація. Команда планує розпочати виробництво з 10 роботів на місяць, а потім домовитися про колаборацію та масштабувати проєкт.