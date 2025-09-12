Український Bufalo: на що здатен 4-тонний наземний дрон зі ШІ та дизельним двигуном

Роль наземних роботизованих систем в Україні поступово зростає. Роботів використовують для гуманітарного та військового розмінування, доставки боєприпасів, евакуації поранених, інженерних робіт на фронті та деяких специфічних військових задач. На ринку з'являються як невеликі робоплатформи з електричними двигунами, так і важкі дизельні моделі з широкою функціональністю.

Першим "важким" українським роботом став PROTECTOR від "Української бронетехніки". Але зараз інша команда розробників готує до презентації ще один НРК у цій ніші.

Мова про робота з назвою Bufalo. Його створила українська компанія, яка з міркувань безпеки поки не розкриває своєї назви. Проте "Оборонка" дізналася подробиці про наземний роботизований комплекс та змогла долучитися до його випробування.

Bufalo "Оборонка" / Олексій Климов

Як працює український робот?

Дрон Bufalo можна налаштувати під різні задачі, але основне його призначення – логістика та гуманітарне розмінування.

Одна із заявлених переваг – дизельний двигун. Він дозволяє регулювати запас ходу без потреби постійно "змінювати батарейки". На комплекс встановлюють стільки баків, скільки потрібно замовнику, тож Bufalo може проїхати і 100, і 200 км.

"Раніше виробники робили ставку на електричних роботів, і на певних етапах війни це було перевагою. А зараз це стало недоліком: лінія фронту розтягнулася, і електричні дрони не здатні подолати таку відстань, щоб доставити на передову провізію та боєприпаси", – пояснює керівник компанії Владислав.

Ще одна перевага – захист. Bufalo витримує пряме влучання будь-якої кулі та непрямий артилерійський обстріл 152-мм снарядами, якщо ті падають в радіусі 100 м. Його корпус обшитий броньованою європейською сталлю, а колеса дозволяють рухатися після пошкоджень.

Bufalo

"Оборонка" / Олексій Климов

Система зв'язку працює віддалено. Йдеться одразу про дві доступні опції: Starlink та радіоканал. Супутниковий зв'язок з GPS-навігацією є захищеними від впливу ворожого РЕБ завдяки CRPA-антені.

"Щодо радіоканалу, то у нас є основний і буде ще резервний зв'язок. Якщо треба поїхати на велику дистанцію, а Starlink "задавлять" або Ілон Маск його відключить, ми піднімемо носій з ретранслятором. І проблем не буде", – каже Владислав.

Bufalo важить близько 4 тонн, рухається зі швидкістю до 20 км/год і завдяки низькому профілю залишається малопомітним. За словами розробника, його потужності вистачає, щоб не лише перевозити вантажі, а й витягувати застряглий транспорт. На полі бою це економить час і допомагає зберегти людей та техніку.

Bufalo

Фото виробника

Наземний дрон працює зі штучним інтелектом, яким забезпечується локальна навігація. Bufalo аналізує дані з встановлених на нього камер, "бачить" перешкоди на відстані до 15 метрів, пропонує безпечний маршрут і зупиняється у разі небезпеки. Водночас контроль залишається за оператором.

"Робот може захоплювати та супроводжувати ціль, але не ухвалюватиме рішення про знищення техніки чи людей. Я ніколи не дозволю йому прийняти рішення замість людини, тому що від цього залежить життя", – акцентує Владислав.

Як створювали дрон?

Ідея створити Bufalo з’явилася, коли Владислав працював в іншій оборонній компанії. На одній із презентацій до стенду із дроном виробника підійшов військовий і порадив випробувати його на бездоріжжі. Техніка не витримала: колесо відвалилося, дрон перевернувся. Цей випадок став поштовхом до змін.

"Військовий тоді сказав: "Це і є вся оцінка вашої техніки". Після того, як я залишив компанію – відкрив власний проєкт. Хотілося зробити те, що військовим реально допоможе", – згадує керівник компанії.

Випробування Bufalo

"Оборонка" / Олексій Климов

Спершу команда хотіла зробити НРК із кулеметом – щоб робот йшов попереду піхоти та зменшував ризики для людей. Але згодом вирішили: підхід має бути іншим. Тому звернулися до Генштабу ЗСУ по вимоги до дрону. А потім поїхали до підрозділів, щоб почути про їхні потреби.

"Один із військових захотів димові шашки для прикриття, другий – Starlink, третій – броньовані колеса, четвертий – щоб дно робота "зашили" бронею, він не зачіпляв міни та не підривався. Все це ми втілили в Bufalo", – розповідає Владислав.

Команда ухвалила рішення про запуск проєкту в січні 2025 року, а з березня по серпень тривали роботи зі створення розміновувача. У комплекті (в конфігурації розміновувача) – сам дрон із гідравлічною системою, мульчер для розмінування, пульт управління та лафет.

Bufalo

"Оборонка" / Олексій Климов

У компанії наголошують: їхній дрон – на 70% український. У ньому є вітчизняна електроніка та камери. Решта 30% – базові складові з країн Євросоюзу. Вартість Bufalo поки не розголошується.

Що планують додати у дрон?

Розробники бачать Bufalo не лише як розміновувач. У планах – зробити його багатофункціональним. Нинішня версія робота проходить тестування та адаптацію до реалій фронту, і кожен етап дає нові ідеї для вдосконалення.

Серед задумів – встановлення бойового модуля. Для цього проведуть консультації з військовими. Bufalo також може бути інженерним дроном. Гідравлічна система дозволяє причепити до нього різні інструменти – наприклад, ковш, яким дистанційно можна рити траншеї.

Ще один напрямок роботи – захист від РЕБ. Команда вже протестувала 11-канальну систему радіоподавлення, яка виявилася сумісною з Bufalo. Залишилося вибрати виробника й інтегрувати систему у дрон.

" Ми будуємо інфраструктурно простий дрон, щоб можна було "вийняти" одне керування та встановити інше. Ми зробили зрозумілі інтерфейси зв'язку. Задача виробника РЕБу дати нам конектор, який ми включимо в систему, і він автоматично запрацює ", – зазначає керівник компанії.

Bufalo

"Оборонка" / Олексій Климов

Попереду у розробників офіційна презентація Bufalo та його кодифікація. Команда планує розпочати виробництво з 10 роботів на місяць, а потім домовитися про колаборацію та масштабувати проєкт.