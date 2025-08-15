Українська правда   /   Межа
На фронті помітили новий розвідувальний ШІ-дрон росіян – Флеш

Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
15 серпня, 11:14
Ударний безпілотник зі штучним інтелектом V2U росіян отримав нову версію. Це роздвідувальний БПЛА, який також працює на базі ШІ. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, цього тижня такий тип БПЛА був помічений на всіх фронтах. Від ударної версії він відрізняється відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі. Після виконання розвідувальної місії дрон сідає на парашуті.

Розвідувальна версія ШІ-дрона росіян V2U

Сергій "Флеш" Бескрестнов

"Коли ми вивчали трофеї там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон кур'єр для логістики", – написав "Флеш".

Фахівець зазначив, що розробник і виробник цього дрона невідомі. При цьому усередині БПЛА немає російських комплектуючих.

"Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БПЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною", – акцентував спеціаліст.

Нагадаємо, що на початку червня ГУР МО України оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання російського ударного БПЛА V2U. Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.

Дрони БПЛА Розвідка Росія
