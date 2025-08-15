На фронті помітили новий розвідувальний ШІ-дрон росіян – Флеш

Ударний безпілотник зі штучним інтелектом V2U росіян отримав нову версію. Це роздвідувальний БПЛА, який також працює на базі ШІ. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За його словами, цього тижня такий тип БПЛА був помічений на всіх фронтах. Від ударної версії він відрізняється відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі. Після виконання розвідувальної місії дрон сідає на парашуті.
Розвідувальна версія ШІ-дрона росіян V2U
Сергій "Флеш" Бескрестнов
"Коли ми вивчали трофеї там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон кур'єр для логістики", – написав "Флеш".
Фахівець зазначив, що розробник і виробник цього дрона невідомі. При цьому усередині БПЛА немає російських комплектуючих.
"Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БПЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною", – акцентував спеціаліст.
Нагадаємо, що на початку червня ГУР МО України оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання російського ударного БПЛА V2U. Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.