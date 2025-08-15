На фронті помітили новий розвідувальний ШІ-дрон росіян – Флеш

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Ударний безпілотник зі штучним інтелектом V2U росіян отримав нову версію. Це роздвідувальний БПЛА, який також працює на базі ШІ. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, цього тижня такий тип БПЛА був помічений на всіх фронтах. Від ударної версії він відрізняється відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі. Після виконання розвідувальної місії дрон сідає на парашуті.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Розвідувальна версія ШІ-дрона росіян V2U

Сергій "Флеш" Бескрестнов

"Коли ми вивчали трофеї там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон кур'єр для логістики", – написав "Флеш".

Фахівець зазначив, що розробник і виробник цього дрона невідомі. При цьому усередині БПЛА немає російських комплектуючих.

"Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БПЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною", – акцентував спеціаліст.

Нагадаємо, що на початку червня ГУР МО України оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання російського ударного БПЛА V2U. Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.