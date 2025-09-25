В Україні представили новий детектор дронів, який працює в команді з РЕБ

Українська компанія "Бабай", яка спеціалізується на системах радіоелектронної боротьби, презентувала нову розробку — портативний детектор дронів "ПЕС Сірко". Пристрій може працювати як автономно, так і в інтеграції з РЕБ-системами. Про це журналісту "Оборонки" розповів представник компанії.

"ПЕС Сірко" сканує ефір на 360 градусів і здатний виявляти безпілотники на відстані до 2 км, залежно від потужності сигналу. Діапазон роботи — від 150 до 6000 МГц, що дозволяє фіксувати FPV-дрони, DJI, Autel та інші розвідувальні апарати, які використовують ці частоти.

Завдяки патч-корду пристрій можна підключати до ноутбука, щоб переглядати зафіксовані частоти та ідентифікувати потенційні загрози.

Ключовою функцією є можливість інтеграції з системами РЕБ. У такому випадку активація засобів радіоелектронної боротьби відбувається автоматично, без участі оператора.

"ПЕС Сірко" сумісний як із власними рішеннями компанії "Бабай" ("ЖУК" 2М) їх можна під’єднати через спеціальний роз’єм, так і з комплексами інших виробників. Для останніх потрібно додатково встановити пускове реле, після чого детектор можна підключити в єдину систему.

Пристрій важить 2 кг, має металевий корпус із захистом IP54 від пилу та вологи й може працювати автономно 6–8 годин. Також передбачена можливість підключення до автомобільного акумулятора. За умови доступу до інтернету детектор підтримує функцію автоматичного оновлення програмного забезпечення.

Раніше "Оборонка" розповідала, що Piranha Tech розробила новий модульний комплекс РЕБ для боротьби з "Мавіками" та FPV-дронами.