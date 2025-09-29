Новий безпілотний катер ВМС США зможе перевозити понад 30 тонн вантажу

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Для ВМС США будується новий тип ударного безпілотного катера Modular Attack Surface Craft (MASC), який зможе виконувати логістичні та інші операції. Проєктом займається компанія BlackSea, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що нове безпілотне судно зможе перевозити понад 30 тонн вантажу на відстань до 3000 морських миль (близько 5556 км) на швидкості 10 вузлів (18,5 км/год). Також заявлена розширена автономна дальність переходу до 10 000 морських миль (близько 18 520 км).

Modular Attack Surface Craft (MASC) BlackSea Technologies

MASC USV від BlackSea було спроєктоване з нуля, на відміну від модернізованих комерційних корпусів, щоб забезпечити вдвічі більшу площу корисного навантаження та електричну потужність, ніж у суден аналогічного розміру. Новинка оснащена двома інтегрованими силовими установками Volvo Penta D8-IPS600.

За даними виданням, безпілотний човен може використовуватися для протичовнової та протинадводної боротьби, задач РЕБ, логістики, моніторингу інфраструктури, ударних та завдань мінної боротьби.

"Наш підхід починається з місії, а не з платформи. Ми розробили гнучкий, модульний бойовий корабель, який може розвиватися разом з флотом і будуватися в масштабах сьогодні, а не через роки", — заявив заступник директора з передових технологій BlackSea Тодд Грін.

Наголошується, що BlackSea готова побудувати та поставити перший повністю інтегрований прототип MASC протягом шести місяців.

Раніше армія США постала перед труднощами у розгортанні безпілотних систем на основі штучного інтелекту. Зокрема це проблеми на безпілотних катерах, помилки ПЗ для розпізнавання об'єктів та інші труднощі.