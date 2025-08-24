Норвегія виділяє майже $700 мільйонів на системи ППО Patriot для України

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Уряд Норвегії оголосив про виділення приблизно 7 мільярдів норвезьких крон (близько $696 мільйонів) на фінансування систем протиповітряної оборони для України. Про це повідомляється у пресрелізі уряду країни.

Фінансування передбачає спільну з Німеччиною закупівлю двох систем Patriot, включно з ракетами до них. Наразі системи знаходяться в Німеччині і найближчим часом будуть доставлені в Україну. США підтвердили, що замінять Німеччині ці комплекси, а Норвегія частково профінансує їх.

"Разом з Німеччиною ми працюємо над тим, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни і захист цивільного населення від російських повітряних атак", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Міністр оборони Норвегії Туре Оншуус Сандвік додав, що протиповітряна оборона є критично важливою для захисту військових об’єктів та інфраструктури і Норвегія з Німеччиною посилять підтримку у цьому напрямку.

Окрім цього Німеччина фінансує для України закупівлю радарів TRML-4D виробництва компанії Hensoldt. Ці радари забезпечують розширене сенсорне покриття, що підвищує ефективність інших систем ППО.

Також Німеччина закуповує для України короткодіапазонні системи Typhon-2 від компанії Kongsberg. Це вдосконалена версія Typhon-1, десять одиниць якої Норвегія передала Україні у 2024 році. Typhon-2 заповнює проміжок між коротко- та середньодіапазонною обороною, створюючи більш комплексну систему захисту. Норвегія надає ключові компоненти Typhon-2 зі складів своїх Збройних сил.

Раніше Німеччина заявила, що поставить Україні дві системи Patriot після того, як США замінять їй ці комплекси на нові.