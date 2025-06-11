Норвегія передає Україні вдвічі більше літаків F-16, ніж обіцяла офіційно

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Норвегія запланувала до передачі Україні значно більше винищувачів F-16, ніж було оголошено офіційно. Це випливає з щорічного звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь, повідомляє "Мілітарний".

Згідно з документом, Норвегія запланувала надати нашій країні чотирнадцять літаків F-16. Між тим офіційно повідомлялося про постачання лише шести винищувачів. Терміни постачання неанонсованих F-16 наразі невідомі.

У звіті не конкретизується стан восьми додаткових літаків. Потенційно, йдеться про борти, непридатні до польотів, які можна використати для підготовки технічного персоналу, розбирання на запчастини або застосування як приманок.

Ця версія частково узгоджується з попередніми заявами уряду Норвегії про передачу лише боєздатних винищувачі, виведених з експлуатації у 2021 році. Проте не можна виключати, що частину неанонсованих F-16 відремонтували та привели до придатного для експлуатації стану.

Окрім F-16, у звіті також згадується передача нашій країні 20 броньованих машин Dingo 2 німецького виробництва та двох норвезьких інженерних машин NM189, які створено на базі танка Leopard 1.

У травні 2025 року міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що країна до кінця 2025 року передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16. Він зауважив, що частину літаків вже передали, а решту мають намір відправити до кінця року.

Влітку 2024 року прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомляв, що Україна отримає від країни шість винищувачів F-16.