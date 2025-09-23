Українська NORDA Dynamics залучила $1 млн для розвитку автономних систем БпЛА

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Український стартап NORDA Dynamics, який спеціалізується на розробці автономних систем управління безпілотниками, отримав $1 млн інвестицій. Про це пише Defender Media.

Основним інвестором виступила шведська компанія Varangians. До фінансування також долучилися український фонд Angel One, американсько-український MITS Capital, синдикат United Angels Network та фонд Unpopular VC.

Гроші планують спрямувати на розширення виробництва, збільшення команди та створення нових рішень для підвищення автономності дронів. За словами співзасновника та CEO компанії Назара Бігуна, NORDA Dynamics однією з перших масштабувала свої модулі автономності до десятків тисяч бойових застосувань і тепер переходить до наступного етапу розвитку.

Компанія заснована у 2024 році. Її автономні розробки орієнтовані на роботу в умовах відсутності GPS, традиційних каналів зв’язку та за наявності активної радіоелектронної боротьби.

Серед ключових продуктів – модуль автономності Underdog, який забезпечує автодоведення дронів до цілі. За даними компанії, ця система є найбільш поширеною у зоні бойових дій.

Інша розробка – StableLink, система стабілізації положення БпЛА за азимутом і висотою, що дозволяє утримувати апарат навіть за повної відсутності сигналів навігації. Вона вже використовується у дронах-ретрансляторах та мінувальниках.

Інвестори відзначають практичність рішень українського стартапу. CEO Varangians Пер Лагер зазначив, що команда NORDA Dynamics продемонструвала високий рівень компетенцій у сфері оборонних технологій і здатна створювати нові рішення для сучасного поля бою.

У NORDA Dynamics підкреслюють, що їхні системи інтегровані з десятками українських виробників дронів і пройшли випробування у реальних бойових умовах. Це стало можливим завдяки можливостям виконувати місії без участі оператора у складних середовищах, де відсутній зв’язок чи навігація.