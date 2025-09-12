У Лондоні показали підводний дрон, який вміє змінювати свої задачі завдяки ШІ

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці DSEI 2025 у Лондоні німецька компанія EUROATLAS представина новий підводний безпілотник Greyshark. Про це пише Army Recognition.

Систему розробили на тлі проблем зростаючої вразливості критично важливої ​​морської інфраструктури. Зазначається, що на це вплинули диверсії на "Північному потоці" у 2022 році, а також на підводних кабелях в Північному та Балтійському морях. Таким чином, задача Greyshark полягає в спостереженні, протимінній боротьбі та зборі розвідувальних даних.

Підводний дрон доступний у двох версіях: Bravo, який працює на літій-іонних акумуляторах, та Foxtrot, оснащений системою паливних елементів. Bravo має довжину 6,5 метра і важить 3,5 тонни, тоді як Foxtrot сягає майже 8 метрів і 4,5 тонни відповідно. В ньому застосовані паливні елементи, які випускає автомобільна промисловість.

Зазначається, що у Foxtrot автономність сягає 16 тижнів, ця версія може пройти під водою до 11 000 миль, не спливаючи на поверхню. Якщо ж він нерухомо перебуває на морському дні, в робочому стані він "протягне" кілька місяців.

Наголошується, що безпілотник також може заряджатися за допомогою електромагнітної індукції та призначений для роботи на глибині до 4000 метрів. Швидкість його становить до 16 вузлів (майже 30 км/год).

Система оснащена набором із 17 датчиків, включаючи гідролокатор із синтезованою апертурою, багатопроменеві гідролокатори, електромагнітні та оптичні датчики, а також лазерну систему візуалізації та вимірювання.

Також є система штучного інтелекту, яка обробляє дані, керує навігацією та адаптує місії в режимі реального часу. Тобто Greyshark може самостійно, без втручання людини, змінювати свої цілі під час виконання завдання.

Комунікація з поверхнею забезпечується телескопічною антеною. Система підтримує військовий зв’язок, супутникову навігацію із захистом від перешкод. Крім того, акустичні модеми дозволяють обмін даними на відстані до 10 морських миль у воді. Саме ця можливість дозволяє використовувати тактику роювання, коли кілька дронів самостійно координують свою роботу.

У травні 2025 року Greyshark Bravo вперше був представлений в Азії на виставці IMDEX у Сінгапурі. А вже у серпні 2025 року EUROATLAS оголосила про інтеграцію Greyshark у командну платформу Battlesuite компанії Rheinmetall. Компанія планує щорічне виробництво 150 одиниць, починаючи з 2026 року, основними замовниками яких буде НАТО та партнери організації.

Раніше повідомлялось, що Швеція створює безпілотні мінісубмарини для протидії російським загрозам у Балтійському морі. Прототип мають запустити у 2026 році.