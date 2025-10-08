Німецька компанія, яка постачає БПЛА в Україну, придбає виробника підводних дронів з Австралії

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Німецька компанія в галузі оборонних технологій Helsing оголосила, що перебуває в процесі придбання австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean. Вартість угоди наразі не називається.

Helsing

Стверджується, що разом Helsing та Blue Ocean прискорять розробку та масове виробництво автономних платформ для захисту "підводного бойового простору, надаючи демократичним союзникам вирішальну технологічну перевагу в морській сфері".

" Спільно розвиваючи суверенні можливості в Європі та Австралії, ми зможемо захищати себе, особливо в Північній Атлантиці та морських регіонах партнерів AUKUS (оборонний альянс Австралії, Великої Британії та США – ред.)", – йдеться в інформації Helsing.

В європейській компанії додали, що придбання об’єднає апаратні та виробничі можливості Blue Ocean зі штучним інтелектом Helsing, інтегрувавши команду та операційну діяльність Blue Ocean у Helsing.

Тут також підкреслили, що придбання Blue Ocean прискорить реалізацію планів Helsing щодо подальшого розвитку автономних систем на базі штучного інтелекту.

"Необхідність розумного автономного масового підходу є очевидною, і разом із Blue Ocean ми можемо створити автономний підводний апарат, який стане великим кроком уперед для ведення підводної розвідки, спостереження та рекогностування (ISR) для Військово-Морських сил", – підкреслила генеральна менеджерка морського напряму в Helsing Амелія Ґоулд.

До слова, компанія Helsing постачає Україні "ланцетоподібні" дрони-камікадзе HF-1 та HX-2 зі здатністю працювати на дальність у 100 км та використанням ШІ. Також влітку 2025 року стало відомо, що Збройні сили Франції, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн проводять тестування ударного дрона HX-2.