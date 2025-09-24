Німеччина планує підсилити морський флот безпілотними кораблями-ракетоносіями до 2035 року

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Німецькі ВМС планують посилити флот коштом трьох "великих безпілотних ракетних кораблів" (Large Remote Missile Vessels або LRMV). Про це пише Hartpunkt.

За даними видання, ці три кораблі планується ввести в експлуатацію до 2035 року, говориться в брошурі "Kurs Marine". Щодо самих LRMV, то вони фактично будуть своєрідними носіями ракет, які розташовані вертикально в корпусі. Такі кораблі мають забезпечувати протиповітряну та протиракетну оборону в морі, для цього вони отримають ракети SM-2 або SM-6. LRMV планують застосовувати в Атлантиці, де погодні умови досить суворі.

При цьому корабель-ракетоносій не буде оснащуватися власними РЛС, для цілевказання застосовуватимуть, ймовірно, інші кораблі, такі як майбутні фрегати класу F 127. Тобто LRMV потенційно супроводжуватиме інші кораблі.

Ці плани поки що перебувають на ранній стадії розробки, тому деталі щодо водотоннажності та кількості пускових контейнерів кораблів ще не наведені.

Крім того, німецький флот вже деякий час планує придбати 18 безпілотних надводних суден, відомих як "майбутні бойові надводні системи" (FCSS), щоб доповнити свої корвети, а також щонайменше 12 великих безпілотних підводних апаратів (LUUV) для підтримки підводних човнів.

Раніше українська компанія Toloka показала три підводні безпілотники з ШІ та режимом роя, які підуть в серію. Найбільша модель може автономно працювати до трьох місяців та нести до 5 тонн корисного навантаження.