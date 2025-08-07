Українська правда   /   Межа
Ворог серйозно пошкодив радар українського Patriot, але його змогли відремонтувати в Німеччині

Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
7 серпня, 18:00
Кілька місяців тому росіянам вдалося серйозно пошкодити радіолокаційну станцію (РЛС) MIM-104 Patriot в Україні. Проте виведену з ладу техніку вдалося відремонтувати. Про це розповів заступник командувача Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер в інтерв'ю виданню FAZ, передає German Aid to Ukraine.

За його словами, пошкоджений радар доставили до Німеччини. Там фахівці дійшли висновку, що радар повністю виведено з ладу й він не підлягає ремонту. Але оскільки заміна станції на нову зайняла би кілька років, спеціалісти спробували все ж відремонтувати її.

Стверджується, що експертам вдалося виконати ремонтні ремонти. Вони досягли результату, працюючи по 16 годин на день з понеділка по суботу. У липні радіолокаційну станцію повернули в Україну. Вона вже функціонує – минулого тижня за допомогою радара було перехоплено першу російську ціль.

До слова, на початку серпня Німеччина заявила, що поставить Україні дві системи Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим в черзі на отримання новітніх систем в обмін тим, які віддає.

За словами міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, завдяки зобов'язанням США країна "спочатку може підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot".

Україна ЗРК Німеччина MIM-104 Patriot Patriot
