Нідерланди почали виробляти дрони та військові системи для своєї армії та української

У нідерландському місті Борн офіційно запущено виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК), дронів та військових акумуляторів. Проєкт реалізується на виробничих площах компанії VDL у співпраці з трьома підприємствами: Milrem Robotics (НРК), Tulip Tech (акумулятори військового призначення) та DeltaQuad (дрони). Про це пише "Укрінформ" з посиланням на Defensemirror.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підписав угоди з компаніями, наголосивши, що запуск виробництва є відповіддю на потребу швидкого нарощування оборонних потужностей у Європі на тлі війни в Україні. За його словами, нові виробничі лінії дозволять одночасно зміцнити обороноздатність Нідерландів та забезпечити підтримку Збройних сил України.

Нідерландський дрон-розвідник Evo Tactical від компанії DeltaQuad DeltaQuad

Проєкт став одним із найшвидших у сфері оборонної промисловості країни: перші лінії вдалося запустити за кілька місяців, тоді як зазвичай цей процес триває роками. Міністерство оборони орендувало 120 тисяч квадратних метрів виробничих площ, що дало змогу оперативно розпочати роботу. До програми долучаються навіть колишні працівники VDL, які повертаються для підтримки виробництва.

Партнерство між Міністерством оборони та VDL розраховане щонайменше на десять років. У найближчі місяці планується відкриття додаткових виробничих ліній. Для Нідерландів цей крок має стратегічне значення, оскільки дозволяє зменшити залежність від іноземних постачальників та посилити власну автономію у сфері оборонних технологій.

Вироблені у Борні безпілотні системи, дрони та енергетичні рішення будуть використовуватися як нідерландською армією, так і передаватимуться Україні для посилення її оборонних можливостей у війні проти Росії.

Раніше повідомлялося, що в рамках ініціативи "Лінія дронів" Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських безпілотників. За попередніми даними, замовлені БПЛА будуть поставлені Силам оборони України вже до кінця цього року.

До слова, компанія Milrem Robotics, яка співпрацює з VDL, поставить в Україну понад 150 наземних роботизованих комплексів THeMIS. Поставка цих НРК фінансується та координується Нідерландами.