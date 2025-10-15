Нідерланди виділять ще 90 млн євро на розвідувальні та ударні дрони для України

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Нідерланди оголосять про ще один пакет підтримки на суму 90 млн євро на розвідувальні та ударні дрони для України. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюселі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша підтримка України важливіша, ніж будь-коли. Ми майже щодня бачимо потужні повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні. Українці сказали мені минулими вихідними, що майбутня зима буде найважчою досі, і я думаю, що нам потрібно забезпечити безперервний потік підтримки Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 млн підтримки. Сьогодні я оголошу про ще один пакет підтримки на 90 млн для дронів, як розвідувальних, так і ударних, тому що ми бачимо, що Україна, промисловість України, все ще має потенціал для виробництва більше, і тому ми інвестуємо ще 90 мільйонів, щоб зробити це", – сказав міністр.

Водночас Рубен Брекельманс переконаний, що важливо змінити "основну динаміку, бо Путін тепер відчуває, що він виграє з кожним днем, продовжуючи російську агресію в Україні" і "ми повинні гарантувати, що ціна для Путіна зростає".

За словами міністра оборони Нідерландів, це означає стабільний потім, а також довгострокові зобов'язання перед Україною, коли йдеться про військову підтримку, як двосторонню, так і за допомогою інших засобів, таких як заморожені активи.

"Ми повинні підтримувати Україну з можливостями для глибокого удару, щоб витрати для Росії зростали, але також нам потрібно переконатися, що шляхом посилення санкцій, посиленням економічного тиску на Росію Путін відчує, що він не може продовжувати так, і що ми, зрештою, разом з Україною переможемо", – додав урядовець.

Крім того, він зауважив, що Нідерланди підтримають надання Україні ракет Tomahawk.

Нещодавно повідомлялося, що Нідерланди передали Україні протимінний корабель типу Alkmaar. До кінця року очікується постачання ще одного судна цього класу.

Раніше також стало відомо, що енстонська компанія Milrem Robotics поставить в Україну понад 150 наземних роботизованих комплексів THeMIS. Поставку виконають в межах ініціативи, яка фінансується та координується Нідерландами.