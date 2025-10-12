ВМС України отримали від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Нідерланди передали Україні протимінний корабель типу Alkmaar. До кінця року очікується постачання ще одного судна цього класу. Про це повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Командувач ВМС написав про це після зустрічі з нідерландською делегацією на чолі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом. За його словами, під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої співпраці.

Протимінний корабель типу Alkmaar (також відомий як клас Tripartite у міжнародній класифікації) — це спеціалізований мінний мисливець середньої водотоннажності (до 660 тонн при повному завантаженні), який спільно розроблений Нідерландами, Бельгією та Францією у 1980-1990-х роках. Його головним завданням є виявлення та знищення морських мін. Корпус судна виготовлений із скловолокна (поліестеру) для мінімізації магнітного сліду, що є критично важливим для роботи поблизу мін.

Мінний корабель-мисливець класу Alkmaar

Ці кораблі з 2003 року оснащені сучасними гідролокаторами та дистанційно керованими підводними апаратами, які використовуються для ідентифікації та нейтралізації мін. Кораблі типу Alkmaar перебувають на озброєнні кількох країн НАТО, і тепер також будуть надані Військово-морським силам України для посилення протимінної безпеки.

Командувач ВМС України повідомив, що підготовка екіпажу для нового корабля вже триває. Він підкреслив, що допомога партнерів дозволяє підвищити ефективність ВМС України у протидії російській агресії.

Нагадаємо, що домовленість про передачу Україні двох кораблів класу Alkmaar була досягнута ще у 2023 році тодішніми міністром оборони України Резніковим та міністеркою оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен. Тоді ж повідомлялось, що Нідерланди та Бельгія підготують українських моряків до служби на цих кораблях.