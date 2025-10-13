Нідерланди хочуть інвестувати у дешеві антидронові засоби, бо F-35 занадто дорогі

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Нідерландах хочуть інвестувати в дешевші системи збиття дронів, ніж винищувачі F-35. Про це заявив в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За словами урядовця, наявні можливості протистояти дронам доступні не в такому масштабі, як треба, та не синхронізовані між собою. При цьому він наголосив, що пишається тим, що саме нідерландські винищувачі F-35 збили російські дрони, коли ті потрапили у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

"Історичність цього моменту полягає в тому, що вперше це сталося під прапором НАТО. Люди в Румунії, країнах Балтії та інших місцях раніше запитували: "Де НАТО? Чому вона не реагує?". І першими були нідерландські F-35. Уперше Альянс відреагував та знищив дрони", – розповів Брекельманс.

Міністр зазначив, що країні треба інвестувати у дешевші варіанти для збиття дронів. Він також заявив, що такі системи існують.

"Знання і дешевші системи є, але не в такому масштабі, і вони не синхронізовані між собою. У цьому і полягає виклик для НАТО та Європи, яка має створити систему, здатну захистити Східний фланг від вторгнень безпілотників", – уточнив міністр.

За словами Брекельманса, Нідерландам є багато чого повчитися в України. Він також наголосив, що інвестиції в підтримку нашої країни є можливістю вчитися, щоб згодом застосовувати схожі системи в Нідерландах та НАТО.

Раніше повідомлялось, що Європарламент закликав до "єдиної відповіді" ЄС на атаки російських літаків та дронів. "За" проголосували 469 депутатів, "проти" – 97, утримались – 38. Це може бути ще одним кроком до "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.