Полк Nemesis за місяць знищив російські засоби ППО вартістю до $90 млн

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

412 окремий полк безпілотних систем Nemesis у серпні 2025 року знищив два російські зенітно-ракетних комплекси "Тор", пускову установку ЗРК "Бук" та її радіолокаційну станцію. Орієнтовні втрати ворога становлять $80-90 млн, йдеться в соцмережах підрозділу.

У пресслужбі 412 ОП БпС Nemesis пояснили, що у війни проти України ворог використовує ЗРК "Тор" та ЗРК "Бук" для прикриття військ та важливих об'єктів на передовій.

"Ці установки активно застосовувались ворогом для збиття тактичної авіації ЗСУ, гелікоптерів, ракет та інших повітряних цілей. РЛС, яку уразив полк Nemesis, була критично важливою для роботи самого ППО. Станція контролювала повітряний простір, виявляла українські ударні засоби в небі, і наводила ЗРК на ціль", – зауважили в 412 полку Nemesis.

Знищена ворожа техніка

412 окремий полк безпілотних систем Nemesis

Тут також додали, що російська оборонна промисловість сьогодні має суттєві проблеми з постачанням компонентів для виробництва і модернізації ЗРК. Тому системне знищення ворожого ППО, змушує ворога постійно змінювати тактику, кажуть військові.

"Системне знищення ППО, особливо таких ключових елементів, як РЛС, поступово зменшує щільність оборони ворога. Якщо у 2022–2023 роках вона складала три-чотири ешелони, то сьогодні часто лишається лише один-два на ключових напрямках. Вибиття ворожого ППО звільняє простір та відкриває нові можливості для наших побратимів на полі бою", – пояснив офіцер 412 полку Nemesis із позивним "Сон".

Як відомо, від початку 2024 року 412 окремий полк Nemesis уразив 2500 ворожих гаубиць та гармат, а за перший рік своєї діяльності знищив цілей на понад мільярд доларів США.