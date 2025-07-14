ГУР показало, як наземний робот із кулемета стріляє окупантів на Сумщині

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ГУР МО України показало застосування НРК "Лють" проти ворога на фронті у Сумській області. На ексклюзивних кадрах також радіоперехоплення реакції росіян після зустрічі з наземним роботом.

"Озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає "картинку" на пункт управління", – йдеться в повідомленні ГУР.

Діставшись ворожих позицій, робот "щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів".

"Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам", – акцентують в ГУР.

В управлінні також додають, що його спецрозділи масштабують використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій.

За інформацією Brave1, НРК "Лють" пройшов кодифікацію згідно зі стандартами НАТО та активно використовується військовими. Він може проходити дистанції від 20 км та брати участь у безперервному бою понад 2 годин. Також він здатен працювати на відстані до 10 км завдяки цифровому зв’язку.

До слова, недавно наземні роботи Третьої штурмової вперше допомогли взяти в полон окупантів. Крім того, раніше 13-та бригада НГУ "Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі.