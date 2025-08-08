У 118 ОМБр показали, як за допомогою наземного робота врятували пораненого бійця

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ показали, як за допомогою наземного роботизованого комплексу вивезли з позицій пораненого бійця. Відповідне відео опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Операторами наземних роботизованих комплексів 2 роти 23 ОСБ 118 ОМБр врятовано пораненого бійця. Врятували бійця за допомогою НРК", – сказано в відео.

У бригаді не називають напрямок та дату, коли сталася подія. Проте зазначають, що у відео – один із прикладів того, як сучасні технології рятують життя на фронті.

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок. Раніше наземний логістичний дрон "Тор-800" 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" врятував життя пораненому піхотинцю, який отримав серйозне поранення в ногу. До того "Хартія" успішно евакуювала пораненого бійця завдяки наземному роботу, який проїхав 12 км.

Проте роботів використовують не лише для порятунку. Приміром, недавно стало відомо, що наземні роботи Третьої штурмової вперше допомогли взяти в полон окупантів. А от ГУР показало, як наземний робот із кулемета стріляє окупантів на Сумщині.