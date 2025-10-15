Наземний дрон "Змій" евакуював пораненого бійця, витримавши підрив на міні та атаку FPV-дрона

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

На Покровському напрямку НРК "Змій логістичний" евакуював важкопораненого воїна 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "Степові Хижаки". Про цю операцію написав перший віцепрем`єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.

"Під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона — і лише тимчасово втратив звʼязок. Його вдалося поновити, і робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію", – розповів урядовець.

Додамо, що НРК "Змій Логістичний" важить 850 кг, розвиває швидкість до 10 км/год та має запас ходу 20 км. Час його розгортання становить до 3 хвилини, а вантажопідйомність – 500 кг.

Раніше наземний дрон "Змій-500" бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту. Крім того, У 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ також показали, як за допомогою наземного робота врятували бійця.