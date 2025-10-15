Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Наземний дрон "Змій" евакуював пораненого бійця, витримавши підрив на міні та атаку FPV-дрона

Наземний дрон Змій евакуював пораненого бійця, витримавши підрив на міні та атаку FPV-дрона
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
15 жовтня, 15:09
0

На Покровському напрямку НРК "Змій логістичний" евакуював важкопораненого воїна 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "Степові Хижаки". Про цю операцію написав перший віцепрем`єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.

"Під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона — і лише тимчасово втратив звʼязок. Його вдалося поновити, і робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію", – розповів урядовець.

Додамо, що НРК "Змій Логістичний" важить 850 кг, розвиває швидкість до 10 км/год та має запас ходу 20 км. Час його розгортання становить до 3 хвилини, а вантажопідйомність – 500 кг.

"Змій логістичний"

Rovertech

Раніше наземний дрон "Змій-500" бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту. Крім того, У 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ також показали, як за допомогою наземного робота врятували бійця.

Україна НРК Військові технології Наземні дрони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень