Наземний дрон "Змій" евакуював пораненого бійця, витримавши підрив на міні та атаку FPV-дрона

На Покровському напрямку НРК "Змій логістичний" евакуював важкопораненого воїна 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "Степові Хижаки". Про цю операцію написав перший віцепрем`єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.
"Під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона — і лише тимчасово втратив звʼязок. Його вдалося поновити, і робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію", – розповів урядовець.
Додамо, що НРК "Змій Логістичний" важить 850 кг, розвиває швидкість до 10 км/год та має запас ходу 20 км. Час його розгортання становить до 3 хвилини, а вантажопідйомність – 500 кг.
"Змій логістичний"
Rovertech
Раніше наземний дрон "Змій-500" бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту. Крім того, У 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ також показали, як за допомогою наземного робота врятували бійця.