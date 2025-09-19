"Виконує функції БМП": в Україні презентували наземний дрон з 25-мм гарматою

Наземний роботизований комплекс VATAG, який виконує завдання "важкої" логістики та ураження, презентували на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025.

Керівник проєкту розповів "Оборонці", що розробники прагнуть покласти деякі функції бойових машин піхоти (БМП), МТЛБ та М113 на робоплатформу. Мета – забезпечити виконання окремих операцій з логістики та ураження без участі людини.

"З особистого досвіду скажу, що коли ти знаходишся всередині БМП, в яку щось влучає, у тебе немає ані часу, ані бажання виясняти, чи ти живий, чи машина на ходу, чи можна її перезапустити. Перша реакція – все кинути та вибігти. Але якщо оператор буде працювати з безпечного місця, то він може холоднокровно керувати машиною та виконати завдання. Серед функцій, які покладено на БМП, робот не може хіба що десантувати піхоту", – зазначив представник компанії-розробника.

Що першим впадає в око – це озброєння. На виставковий макет робота встановлено 25-мм автоматичну гармату, але модульність конструкції дозволяє також ставити 12,7 мм кулемет або гранатомет Мк19.

"Наш НРК розрахований на використання штатної автоматичної 25-мм гармати M242 Bushmaster. Тобто можна просто зняти гармату з машини Bradley та поставити на платформу. Але вантажепідйомність дозволяє встановити на нього навіть повний пакет реактивної артилерії БМ-21 "Град", – сказав розробник.

M242 Bushmaster

Ще одна функція – логістика. Робот здатен на себе брати до двух тон вантажу та має автоматичну систему його скидування завдяки гідравлічній системі. Заявлена швидкість автоматичного розвантаження – 27 секунд. Колісна формула 8х8, габарити та вага забезпечують прохідність у важкодоступних місцях.

VATAG має різні системи позиціонування, тож може доставляти вантажі в автоматичному режимі на певні координати.

На роботі стоїть електричний двигун з великий акумулятором. Максимальна швидкість по бездоріжжю – 42 км на годину. Для захисту чутливих компонентів від уражень комплекс має заявлений захист корпусу STANAG 3 (може витримати вибух 155мм снаряду на відстані 60м або влучання патрону 7,62мм). Цей рівень бронювання можна порівняти, наприклад, з бронеавтомобілем "Варта-2" від "Української бронетехніки".

Протимінний захист заявлено на рівні STANAG 2, тобто може витримати підрив 6кг вибухівки під колесом.

Головною інтригою залишається ціна розробки. Керівник проєкту зазначив, що VATAG має модульну конструкцію, тож вартість сильно залежатиме від запиту клієнта: встановленої системи управління, бронювання, зв’язку, засобів ураження тощо.

Зараз машина перебуває у процесі кодифікації та проходить спільні випробування з Міноборони.

