Військові готують до фронту наземний дрон "Гном" із гранатометами та кулеметом

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Військові 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" готують наземний дрон "Гном" до виходу на лінію фронту. Зараз він проходить тестування, повідомляє Армія TV.

"Цей дрон виробники нам передали на тестування, щоб ми його вже могли обкатати. Як він працює в бою, як веде себе система віддачі, як веде система компенсації пострілу", – пояснює начальник відділення комунікацій Сергій .

Випробування тривають вже два місяці – перед цим бійці звернулися до розробників із проханням замінити колеса, а також самостійно покращили систему кріплень для зброї та антени.

"Його задача виїхати або якийсь штурм зупинити, або постріляти по якимось бліндажам, укриттям", – каже ТВО командира роти Михайло.

Наземний дрон "Гном" має на озброєнні два протитанкові гранатомети та крупнокаліберний кулемет. Останній, за твердженнями військових, стріляє дуже прицільно. Щодо пострілів із РПГ, то під час них дрон не зрушується з місця – просто стоїть. Відповідні тестування проводили з відстані 400 м.

Військові також додають, що наразі тестування відбувалися в "ручному режимі" – тобто вони бачили, куди стріляли, і могли проводити корегування. На бойовій позиції такої функції не буде.

"Я думаю, що дрон потрібно ще додатково дообладнати системою Starlink , яка дозволить мати якісний стабільний зв'язок, щоб оператор не втратив на першому ж метрі від свого укриття, від пульта з ним зв'язок", – зауважує начальник відділення комунікацій.

Він також додає, що ці дрони не замінюють піхотинців, але значно полегшують роботу бійців на передовій.

Недавно повідомлялося, що в ЗСУ вперше застосували в бою дрон "Королева Шершнів" із гранатометом. Відповідне відео оприлюднили "Дикі шершні".