Військові показали, як працює український наземний дрон Droid із кулеметом та ШІ

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Новий український наземний роботизований комплекс (НРК) Droid, створений для розвідки та вогневої підтримки, пройшов випробування. Відповідне відео опублікувала Армія TV.

Новинка обладнана великокаліберним американським кулеметом Browning і боєкомплектом на 420 набоїв, а для наведення на ціль та корекції система Droid додатково отримала програмне забезпечення зі штучним інтелектом.

Наголошується, що на випробування роботизованого комплексу приїхали бійці зі спецпідрозділу ГУР МО України "Реванш". Командир підрозділу НРК із позивним Росомаха заявив, що їхній підрозділ уже застосовує наземні дрони для різних завдань, тому вони зацікавлені в комплексі Droid.

" Ми використовуємо дрони як логістичні, використовуємо як інженерні роботи. В нас декілька є бойових дронів, трішки з меншим калібром, трішки не такою компоновкою. Але ми зараз стараємося широко використовувати, оскільки війна крокує вперед", – пояснив Росомаха.

Характеристики НРК мають такий вигляд:

Дальність дії: 22 км;

Максимальна швидкість: 7 км/год (по твердому покриттю та пересічній місцевості);

Є балістичний калькулятор для точного наведення на ціль;

Бойовий модуль під кулемет Browning M2 та його модифікації;

Система живлення: коробка на 400 набоїв + 20 набоїв у стрічці = загалом 420 набоїв;

Три камери: вузька, широка та тепловізійна;

Горизонтальне та вертикальне наведення за допомогою лінійних приводів;

Штучний інтелект потрібен для розпізнавання цілей – як живої сили, так і техніки. Допомагає оператору у відстеженні цілей, пересуванні та ураженні.

При цьому перед початком роботи потрібно провести пристрілку – спершу узгодження прицільного модуля з каналом ствола кулемета, потім калібрування на дистанції в 100 метрів.

Керування дроном за допомогою планшета Армія ТВ

Поки не повідомляється, коли новий НРК поступить на озброєння. Нагадаємо, що раніше військові показали роботу дрона Nemesis, який несе до 12 кг вибухівки та керується через інтернет.