По одній людині за раз: росіяни створили наземний дрон для перевезення піхоти

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
18 серпня, 18:17
Ворог почав використовувати наземні роботизовані комплекси для доставки штурмовиків, зброї та боєприпасів на лінію фронту. Про це пише Defence Express.

Наземний дрон Термит
Наземний дрон "Термит"

Повідомляється, що країна-окупант адаптувала наземну роботизовану платформу типу "Термит" для виконання таких задач. Варто акцентувати, що систему окупантів не слід плутати з українською розробкою TerMIT від Tencore.

Наземний дрон Термит
Наземний дрон "Термит"

Наголошується, що російський НРК "Термит" може доставляти одного військовослужбовця, кілька ящиків БК, додаткову зброю та їжу прямо на лінію фронту. Такі системи, вірогідно, будуть задіяні насамперед на Запорізькому напрямку.

Такі НРК керуються самими військовослужбовцями, а не віддаленим оператором. Таким чином, це, по суті, заміна багі або квадроцикла. Важливо зазначити, що тактико-технічні характеристики "Термита" не розголошуються, але, скоріше за все, у них буде менша дальність застосування, ніж у звичайного автомобіля.

