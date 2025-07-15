В "Армія+" керувати наземними роботами вчаться вже тисячі військових

Після запуску в застосунку "Армія+" курсу про наземні роботизовані комплекси навчання на ньому розпочали 4 тис. військових. При цьому 1,5 тис. із них завершили курс повністю та отримали сертифікат. Про це повідомляє Міноборони.

За підрахунками, лише 36% проходять курс успішно – це робить його одним із найскладніших для більшості користувачів. За рештою курсів в "Армія+" цей показник в середньому становить 44%.

"Військові, які пройшли навчання, зазначають, що попри те, що тема нова і потребує часу для вивчення, курс вийшов цікавим, інформативним і підійде, щоб отримати базові знання", – сказано в повідомленні Міноборони.

Тут пояснили, що в курсі розкрито види наземних комплексів, як їх інтегрувати в роботу підрозділу, як обслуговувати технічно і що треба знати, щоб стати оператором НРК.

У МОУ також нагадали, що це вже другий курс на технічну військову тематику. Першим був про БпЛА, який зараз є №1 за популярністю – навчання на ньому розпочали вже понад 30 тис. військових.

"НРК стали незамінними помічниками військових на полі бою, бо доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують замість людей та бережуть їхні життя. Чудово, що стільки користувачів захотіли дізнатися більше про ці комплекси та опанувати теорію. Продовжимо поповнювати сервіс навчання подібними курсами в подальшому", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом в "Армія+" представлено дванадцять освітніх курсів. 100 тис. військових вже проходять курси, а 45 тис. із них завершили бодай один курс повністю. Курс про НРК стартував у застосунку в травні 2025 року.