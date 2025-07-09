Наземні роботи Третьої штурмової вперше допомогли взяти в полон окупантів

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових. Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада у своєму дописі у Facebook.

"Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію – бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів", – сказано в повідомленні.

У бригаді розповіли, що ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, щоб уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів і, згідно з регламентом, взяли у полон.

"Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами", – додали в штурмовій бригаді.

Тут також уточнили, що це робота підрозділу НРК "NC13" з роти БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бату.

"І це – перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ!" – акцентували в Третій окремій штурмовій бригаді.

До слова, раніше наземні роботи допомагали евакуювати українських військових з поля бою. Приміром, у травні стало відомо, що 13-та бригада НГУ "Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Йдеться про перероблений під евакуатор український робот-логіст "Тарган".