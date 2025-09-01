ГУР: найбільший російський виробник танків використовує сотні одиниць іноземного обладнання

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ГУР МО України опублікувало чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує найбільший російський виробник танків та бронетехніки – "Уралвагонзавод". Відповідну інформацію оприлюднено на порталі War&Sanctions у розділі "Інструменти війни".

Зараз на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів із числовим програмни керуванням (ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовує завод.

Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки рф до повномасштабного вторгнення. Він, як зазначав начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, тривав ще з 2007 року.

"Попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення", – пояснили в розвідці.

Тут додали, що компанії-виробники "Уралвагонзавод" продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії. Наприклад, у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників.

"Такі поставки до рф через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції", – зазначили в ГУР.

В управлінні підкреслили, що для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну треба консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні.

"Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання", – резюмували в ГУР.

