Одна зі збройних асоціацій виступила проти голосування за Defence City в поточній редакції

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала депутатів не голосувати за Defence City (законопроєкти по створенню спеціального правового режиму для зброярів) в другому читані, повернувши їх на доопрацювання в профільний комітет.

Проблему об’єднання вбачає у критеріях, яким має відповідати оборонна компанія для отримання пільг. На думку NAUDI, вони є надто жорсткими, через що багато підприємств не можуть претендувати на послаблення.

"Запропонований механізм відбору резидентів "Defence City" створює ризики включення лише "обраних" компаній, тоді як багато ефективних і стратегічних підприємств, які вже мають статус критично важливих для оборони, можуть залишитися поза списком. Це означатиме роботу у гірших умовах: без податкових стимулів, із вищим виробничим навантаженням та без належного захисту від ризиків війни", – написали в асоціації.

В поточній редакції законопроєкту головним критерієм включення компанії в Defence CIty є 75% доходу, що отримані від продажу озброєння або відповідних послуг. У NAUDI вважають, що пільги треба поширити на всі підприємства, що визнані критично важливими в галузі ОПК, а не прив'язуватись до відсотків.

Нагадаємо, що Defence City – це майбутній спеціальний правовий режим для оборонних компаній. Після першого читання законопроєкти розкритикували збройні асоціації. До другого читання їх підготували зі змінами.

Інша асоціація, "Українська Рада Зброярів", охарактеризувала новий текст законопроєкту як такий, що "усуває більшість ризиків, що були в попередній редакції" та заявила що "не має критичних зауважень щодо концепції".

Детальніше про дискусію навколо реформування оборонного сектору читайте у тексті "Оборонки": "Друге дихання зброярів чи "клуб обраних": Як кується найбільша реформа ОПК за останні роки?".